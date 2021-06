Agustina Fontenla, de Bake Off, internada con coronavirus en estado delicado

Agustina Fontenla, ex participante de Bake Off Argentina, se contagió de coronavirus y está internada en estado delicado.

La joven pastelera está en un centro médico en Viedma según confirmó su padre, Julio, al sitio NoticiasNet. "Está cursando COVID-19, con algunas complicaciones", explicó el hombre y destacó que "está muy bien atendida".



Recordemos que Agustina, quien era estudiante de abogacía, participó de la competencia culinaria de Telefé en 2020. La competencia tuvo de presentadora a Paula Chaves, con un jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar. La joven quedó eliminada en las últimas instancias del certamen que tuvo como ganador a Damián en medio de la polémica con Samanta Casais.



La fuerte declaración de Samanta Casais tras ser descalificada de Bake Off

Samanta Casais es uno de los personajes más polémicos de la última semana. Su participación en Bake Off generó fuerte polémica y fue descalificada del certamen por omitir en su Currículum Vitae que tenía una experiencia previa en pastelería.

Mientras el reality generó furor en la pantalla chica, la joven sufrió el escarnio público cuando se descubrió su "trampa" en el concurso y en las redes sociales iniciaron una campaña en su contra. "Me sacó a flote mi novio. Llegó un momento en el que quería desaparecer. Mi novio me ayudó. No me estaba haciendo bien la situación", contó en Intrusos.

"Pensé que iba a ser todo más tranquilo. La experiencia fue hermosa, el jurado es divino, Paula es divina. Fuera de la fama lo que se vivió adentro fue lindo", agregó.

Casais también contó que recurrió a asistencia psicológica para enfrentar el impacto de esta fama. "Para mi es muy importante la paz mental. La estoy logrando. Tengo mi terapeuta. La producción me propuso asistencia, estuve con psiquiatra porque necesitaba dormir y no podía".

Luego, Samanta se refirió al accidente vial en el que quedó involucrada en el que falleció un hombre de 74 años. "Prefiero no hablar si quieren hacerme una pregunta", dijo sin dar más detalles. "Prefiero no tocar ese tema. Pido disculpas".