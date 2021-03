El desgarrador relato de Carolina Prat tras la muerte de su hermana por cáncer

Luego de una durísima pelea contra un cáncer de mamá que hizo metástasis en el hígado, el fin de semana pasado falleció tristemente Natalia la hermana de Carolina Prat con tan sólo 42 años. Hoy en "Los Ángeles a la Mañana", la conductora y esposa de Guillermo Andino hizo un desgarrador relato de cómo le descubrieron la enfermedad cuando empezó la pandemia, cómo luchó para poder verla (en ese momento había que sacar permisos para circular) y cómo se lo contó a su madre.

"Comenzaron a sospechar que había algo en el hígado y había otra masa en la parte biliar pero no encontraban el tumor primario. El cáncer primario fue un cáncer de mama. Tuvo la mala suerte de que le tocó un cáncer que es como encontrar una aguja en un pajar. Tenía una mamografía perfecta de hace 4 meses y queda internada. Y me dice "me voy a morir estoy toda tomada". Mi hermana pensó que tenia una infección urinaria y le diagnosticaron cáncer", comenzó diciendo.

Ángel entonces preguntó, ¿cómo fue que tu hermana te diga eso y no poder verla? y Carolina siguió: "Pidió que no se lo digan a mi mamá. Hasta no encontrarle que cáncer que fue en el Fleming y hay le hicieron los marcadores y daban porcentaje de cáncer de mama y nos dijeron acá tenemos la filosofía de hacer una quimioterapìa. Desde que pasó le hice video llamadas y pasaron 2 semanas hasta conseguir el permiso para circular y poder verla.

"La quimio ayudó a Nati y a mí también. Teníamos esperanza y fe y nos ayudó a transitar el camino. Los médicos de entrada nos dijeron que era un partido muy complicado, quien te dice que pueda pasar pero honestamente no se si hay casos que hayan sanado. En una parte empezó a estar mejor se entusiasmó y se aferró y nos aferramos a un milagro. Después se deterioró muchísimo y no quería verse el desgaste y sufrimiento y yo le pedí al ser superior que si no tenia solución que tenga piedad y que se la lleve, que no sufra.

¿Como se lo contaste a tu mamá? indagó De Brito: "Ella con la mirada me dijo ¡no! y no hizo falta decir esa palabra que no quería decir habló el alma. Con una simple mirada se dijo todo, fue un segundo duelo habérselo dicho".

Natalia, hermana de Carolina Prat, falleció el último fin de semana tras luchar contra el cáncer. La pareja de Guillermo Andino anunció la triste noticia en sus redes y reveló que lo mantuvo en la privacidad por ella.

"Nati murió de un cáncer. Fue detectado cuando recién empezaba la pandemia. Al habérselo decretado en ese momento, fue muy duro porque no se podía acompañar físicamente", expresó a Teleshow.

Después, la figura contó: "Yo estuve siempre pero telefónicamente, por videollamada o Whastapp, pero no presencial, que es lo que uno en ese momento necesita".

"Era un cáncer de mama triple negativo, muy raro. Tenía una mamografía hecha perfecta de unos meses atrás, entonces nadie sospechaba que el tumor primario podía ser de mama por eso es que no indagaban ahí", contó a aquel medio de comunicación.

Prat detalló: "Fue un tumor muy maligno e invasivo, que le hizo una metástasis en el hígado y otra en la parte de biliar. Entonces tenía las dos masas, que son dos tumores en dos órganos, pero no encontraban el primario, que es el que origina el cáncer".