Pamela David recuerda que, a raíz del polémico alejamiento de Viviana Canosa de América, asumió una posición y es la misma que seguirá manteniendo desde “Desayuno Americano”. “Todos los canales manejan una línea editorial, no hay un medio de comunicación que no lo haga. Creo que como conductora, mientras pueda, voy a tratar de que en mi programa se permita pensar diferente, pero no tolero la falta de respeto. Claro que uno trata y hay momentos y situaciones que se te van de las manos. Cuando Daniel tomó la decisión de bajarle el tono a la violencia, porque públicamente casi se estaba pidiendo que no dejen caminar a los políticos por la calle, coincidí. Me parecía un montón… De hecho cuando fue lo de Canosa, publicaron mi teléfono en Facebook, y te juro que yo tenía miedo. Al poco tiempo pasó lo de la vicepresidenta (El atentado a Cristina Fernández). De las redes sociales a los hechos reales había poca distancia.

Todos decían que son cobardes que están en las redes y después queda en la nada, pero no es así. Es una red que se va extendiendo, una red de odio, enojo… Se sienten con derecho a agredir, a lastimar. Por lo menos desde mi programa no voy a ser cómplice de

que crezca el odio”, afirma.

La conductora de “Desayuno Americano” y la política

Pamela David dice que no le cierra la puerta a la posibilidad de hacer política, pero no en este momento. “La política es linda pero tiene muy mala prensa. En mi programa hay que tener en cuenta que es un año electoral. Lo bueno es que podemos preguntar desde otro lugar, más ameno, pero las preguntas van a estar siempre. Hay un equipo, hay invitados, no vamos a hacer sentir incómodo a nadie, pero la idea tampoco es que se sientan muy cómodos (Risas)”, agrega.

Pamela David. Foto: Federico De Bartolo - CARAS



Pamela David elogia a Marcelo Tinelli

Pamela David se refirió a la llegada a América de Marcelo Tinelli: “Es una bomba súper poderosa y positiva”, afirma. También aclara que no volvería a participar del Bailando. “Soy muy pata dura” y recuerda cuando en el certamen de Tinelli le ganó Nina Peloso en

el caño. Pamela adora la televisión porque, de todas las plataformas, considera que es la que más penetra en los hogares. “Muchos decían que la televisión se está muriendo, pero cuando pasa algo todos van a la tele. Porque en las redes existen las FakeNews, nadie

chequea las noticias”, analiza.

Pamela David - Foto: Federico De Bartolo - CARAS

Los Tips de belleza de Pamela David

Pamela David entrena con un Personal Trainer, juega al Paddle y medita con audios que saca de YouTube. También se hace algunos retoques no invasivos con su cirujano de confianza, Fernando Felice. “Como toda libriana me gusta lo estético, no lo considero para

nada una frivolidad. Verte bien, sentirte bien, es como un círculo virtuoso”, dice. Y concluye la entrevista afirmando con qué versión suya se están encontrando quienes miran “Desayuno Americano”: “Esta vez, los televidentes se van a encontrar con una

Pamela más distendida. Estoy más compasiva conmigo, menos exigente. Y por ende mucho más relajada, validando que en la vida todo pasa por algo”, concluye.

Producción: Sol Miranda

Fotos: F.DeBartolo/Perfil

Agradecimientos: Styling: Maite Irazu. MakeUp y Pelo: Nacha Gama.

Natalia Antolin. Milano Store Zapatos. The Urban Concept accesorios.

Croque Madame Palacio Paz. @fabicataldo_