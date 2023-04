Pamela David, la conductora de “Desayuno Americano”, confiesa que algunos la siguen llamando “Primera Dama” de América. Pero se lo toma de otra manera. “En algunos momentos sentí bronca, angustia, dolor… Pensaba: ‘¡Qué feo que no se mire el trabajo

que hago, mi evolución. ¿Se olvidaron de todo lo que hice y se quedan solo con eso?’. Pero siento que el título y el encasillamiento están, y muchas veces parten de los mismos medios. De una nota hermosa se saca ese título y se recorta todo el contexto. Hoy creo

que si me quieren llamar ‘Primera Dama’ es algo que me dignifica porque soy la esposa del presidente de la compañía. Es algo real. Pero no soy solo eso, y no me voy a quedar solo con eso: soy mucho más”, dice.

El regreso de una Pamela menos acelerada y más madura

Pamela David está de regreso y se nota que es algo que añoraba. Su nueva versión es el resultado de muchos cambios internos que se perciben en el brillo de sus ojos, su lenguaje corporal y su forma de pararse frente a la cámara. “Trabajé un montón en mí misma, en saber qué quiero, en disfrutar el proceso. Toda mi vida me la pasé corriendo, siempre muy acelerada. Me apuraban los tiempos, el aire, las noticias, el vivo… Y no paraba a disfrutar. Hoy disfruto del proceso. Volví con mucha alegría y con otra cabeza, con mucho trabajo interior. Soy una Pamela más madura” le dice Pamela David (44) a CARAS, tras la vuelta de “Desayuno Americano”(Por América, de lunes a viernes de 10:30 a 13:00), programa que ya había conducido en dos exitosas etapas entre 2011 y 2017.

“Estoy atravesando un momento muy importante, con un desafío muy grande, que es volver a hacer un programa como ‘Desayuno Americano’. Es una gran oportunidad de tener ese espacio en la mañana, donde el magazine fluye de forma diferente. Lo que tiene de lindo la mañana es que la noticia se replica, se levanta, es la primera que ve el televidente que se informa antes de salir de su casa”, asegura la mujer de Daniel Vila (69), Presidente del Grupo América; y madre de Felipe (16) y Lola (10).

En este nuevo ciclo de “Desayuno Americano”, acompaña a Pamela David un equipo formado por Paulo Vilouta, Carlos Monti, Gustavo Bravia, Luisa Albinoni, Natalie Weber, Julieta Novarro, Khalled Hallar y Locho Loccisano, con la producción de Raúl “El Ruso” Slonimsky. “‘Desayuno Americano’ ya es una marca. Lo que trae de diferente es la modalidad de trabajo, que es un Coworking, como tienen las empresas como Google, donde reina un espíritu distendido. La escenografía es eso, es un Cowork donde cada uno

de nosotros tiene su espacio, pero nos relacionamos: vamos, venimos, estamos en interacción constante”, explica entusiasmada.

