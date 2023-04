Pamela David habló con orgullo de su familia ensamblada: "Nos vamos de vacaciones juntas con la ex de Daniel"

Pamela David volvió a la televisión, esta semana, con "Desayuno americano" por América TV. En su tercer programa, la conductora nombró a la ex pareja de su esposo, Daniel Vila, y realizó una llamativa confesión.

Foto reciente de Pamela.

Todo comenzó cuando el panel debatía sobre la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, y de las familias ensambladas. En ese momento, Pamela interrumpió a Luis Ventura para hablar de Sandra Scifo Zingaretti y mostrarse orgullosa de la buena relación que mantienen.

Sabrina Rojas y el Tucu López se separaron.

"Ahí está Sandra, la ex de Daniel, que vino a ver el programa y me voy de vacaciones con ella", reveló Pamela David, mostrando su felicidad al respecto. Además, contó que al principio el vínculo entre ellas no fue bueno, y que fue complicado llegar a la relación que mantienen en la actualidad: "Es un gran trabajo y no es de la noche a la mañana, perdón Sandra".

Pamela David y Daniel Vila.

Recordemos que antes de conocer a Pamela David, Daniel Vila contrajo matrimonio en 1980 con Elizabeth Martínez y ambos tuvieron tres hijos: Agustín, Noel y Bárbarita Vila. Años más tarde, el empresario se divorció y conoció a la periodista Sandra Scifo Zingaretti, con quien tuvo dos hijas, Magdalena y María Luisa Vila.

El regreso de Pamela David a la televisión con Desayuno Americano

Pamela David regresó a la televisión argentina por la pantalla de América y con su clásico Desayuno Americano, magazine que comienza a a las 10:30 y que se emite de lunes a viernes hasta las 13.

Pamela en "Desayuno Americano".

El ciclo debutó con una especie de reunión de producción en el estudio, todavía con las luces apagadas mientras se preparaban para el debut. Allí, el equipo planteaba los temas a presentar, a cuáles darles prioridad y decidiendo cuál abordar primero. Mientras tanto, se escuchaba al director que les comunicaba que faltaban segundos para salir al aire.

Así las cosas, y mientras ultimaban detalles, una vez que recibieron la indicación, todos se ubicaron en sus respectivos puestos y Pamela dio comienzo a la nueva temporada de Desayuno Americano.

“Hace un montón que estábamos armando esto. No voy a demorarme”, dijo y agradeció a las autoridades del canal por la oportunidad. “Primero, quiero disfrutar de este lugar maravilloso. Muchas gracias a América por el esfuerzo, es divino”, aseguró Pamela mientras las cámaras mostraban el estudio con la nueva escenografía.