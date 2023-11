Yanina Latorre aseguró días atrás que su hija, Lola Latorre es todo lo que Pampita hubiese querido ser y no pudo. Estas polémicas declaraciones, remontaron diferentes cruces entre la modelo y la panelista, como el que se vivió en la pista del Bailando 2023 en el 2017.

Ese año, salió a la luz que Diego Latorre le fue infiel a su esposa con Natacha Jaitt, por lo que Yanina Latorre vivió días tormentosos. Fue en ese momento que Pampita aprovechó para reclamarle cuando la juzgó por el escándalo en el motorhome la vez que descubrió a Benjamín Vicuña con la China Suárez.

Pampita destrozó a Yanina Latorre

Yanina Latorre era participante del Bailando 2017, mientras que Pampita era miembro del jurado. Al momento de puntuarla aseguró que no le gustó, que sentía que faltó ensayo. Esto fue desmentido por la panelista de LAM y su bailarín, pero antes de retirarse de la pista, tuvieron un entredicho.

"No quiero opinar, son cosas personales. Solo espero que esta situación de la vida te cambie el corazón y la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar", lanzó Pampita.

"No voy a cambiar el corazón y voy a seguir siempre hablando y opinando de lo que pienso porque a mí no me molesta lo que opinen de mi. Siempre que hablo, lo hago con respeto y digo lo que pienso porque es lo que mejor tengo, mi frontalidad, por eso también asumo mi vida de la misma manera", respondió Yanina Latorre que seguido a eso giró y siguió hablando con Marcelo Tinelli como dando por finalizado el tema.