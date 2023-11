Yanina Latorre y Julia Mengolini protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando la panelista de LAM calificó a la periodista de 'pautera', a lo que la abogada respondió defendiendo sus acciones "en favor de los intereses sociales."

Dady Brieva también participó en este enfrentamiento, expresando su preocupación por el triunfo de Javier Milei y sugiriendo que "peligra la democracia con el gobierno que quiere implementar el libertario". Latorre respondió de manera contundente: “Vos lo vas a perder todo, Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno con los impuestos nuestros".

Estas declaraciones llevaron a Julia Mengolini a defenderse en redes sociales, atacando a Yanina: “Yanina Latorre, sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor, pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme", escribió en un tweet.

Latorre, en su estilo característico, respondió: “Jajaja esto te grafica. Pautera. Soy cornuda y botinera, pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Acá la única grasa sos vos”. “¡Cómo te calentaste, parda! Jajaja Te salió la groncha agresiva de adentro. Le decís cornuda a una mina y le decís botinera... ¿Y vos qué sos? Fracasada porrera”, continuó Latorre.

“Las defensoras de corruptos por guita cuando no tienen argumentos te insultan. Todo lo que quieras, Mengolini. Pero no debo guita, no estafo ni vivo de la pauta”, agregó la panelista. Sin conformarse, Latorre hizo referencia a declaraciones anteriores de Mengolini: “Vos sos marginal, Mengolini. Seguí haciendo apología del porro y las embarazadas”

“¿No te das cuenta de que en parte el oficialismo perdió por gente como vos? Autocrítica. Hacete cargo. Besis”, concluyó Yanina Latorre. Finalmente, dejó un mensaje fuerte haciendo referencia a la relación pasada de Mengolini con Fito Páez: “Cucaracha, te hiciste famosa por garcharte a Fito, te llenó el ort... de leche y te rajó. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos”.

"Vos sabés bien que fui yo quien renunció a la semana porque no aguanté el nido de yararás que es LAM. Ustedes son malas con el mundo y malas entre sí. La maldad no va conmigo", le contestó Julia Mengolini. "No renunciaste. No rendiste. Te colgas de LAM para tener visibilidad. No existis. Me reempalzaste y no funcionaste", cerró Yanina Latorre.

