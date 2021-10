El día que Pampita reveló que pasaría una noche de pasión con Mauro Icardi 

En medio del escándalo por la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y la China Suárez como la tercera en discordia, recordamos el momento en que Pampita reveló en su ciclo de Net Tv con qué jugador del París Saint Germain pasaría una noche de pasión, y que en las últimas horas se volvió tendencia en redes.

Sucedió en el mes de agosto pasado, cuando Pampita se reincorporó a la conducción de su programa, luego de haber nacido Ana García Moritán. De regreso a su ciclo de Net Tv, el equipo de panelistas de Pampita Online debatió sobre el presente deportivo de Leo Messi y Mauro Icardi.

“Vamos a hablar de ellos. Son nuestros, son de los mejores jugadores del mundo, están rompiéndola en París y parece que tienen estilos que marcan tendencia”, comenzó diciendo Pampita. El panelista Álvaro Norro, agregó: “Son Lionel Messi y Mauro Icardi. Se juntan en París, son dos de los argentinos que juegan en el Paris Saint Germain junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, y son hombres elegantes que las marcan los buscan. Ellos están muy pendientes del look”.

En ese momento Gabriel Oliveri le hizo una picante pregunta a la conductora de Pampita Online: “Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedas?”. Entre risas y sin dar tanta vuelta sobre el tema, la esposa de Roberto García Moritán respondió: "¿No se puede con los dos?".

Ante la sorpresa de los panelistas, Pampita aseguró: “Yo para no menospreciar a ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Esto es un hipotético”.

En las últimas horas, la respuesta de Pampita se volvió viral tras el escándalo que sacudió al país durante toda la semana. La China Suárez quedó en el ojo de la tormenta luego de las polémicas historias que publicó Wanda Nara, y por ese motivo Carolina Ardohain decidió posponer esta semana las grabaciones de Pampita Online y mantener silencio al respecto.

Icardi compartió una polémica foto junto a Wanda Nara y después la dejó de seguir:

Wanda Nara y Mauro Icardi están atravesando un difícil momento en su relación. Tras el escándalo desatado hace unos días con la China Suárez como tercera en discordia, el delantero no ha parado de compartir fotos en las redes sociales en donde intenta reconquistar a su esposa.

Mientras se rumorea que la mediática estaría lista para encarar un divorcio, Icardi sorprendió a sus seguidores con un tremendo posteo en donde se mostraba con Nara en la cama en una foto subida de tono.

“¡Cuando estás en mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón! ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, escribió el futbolista a través de Instagram Stories. A los pocos minutos de compartir esta publicación, Mauro decidió borrarla, sin embargo todo el mundo comenzó a hacerse eco del posteo.

Luego, en otro mensaje dirigido a su esposa, Mauro escribió: “Me voy a dormir. Buenas noches, gente”.

Minutos más tarde, el futbolista del PSG volvía a tener un destacado gesto en redes: ¡dejó de seguir a Wanda Nara!

