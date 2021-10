Lo que faltaba: Ivana Icardi se metió en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro

El escándalo amoroso y por el que Wanda Nara se quiere separan de Mauro Icardi, por sus mensajes con la China Suárez, sigue sumando protagonistas. La que no se la quiso perder fue Ivana Icardi, hermana de Mauro, enemistados entre sí hace ya un tiempo.

Primero fue Analía Rivero, la madre del delantero del PSG, quien brindó algunas declaraciones: "Si él no me llama es porque no quiere, ya es grande y toma sus propias decisiones”, remarcó en Intrusos.

Por su parte, cuñada de Wanda, reside en España y disparó un mensaje misterioso a través de su cuenta de Twitter. "Hay gente que vos pensás que no puede más de pelotu... y ahí la tenés, va y puede".

Vale recordar que los hermanos Icardi no se ven desde 2017 pero la relación empeoró notablemente en 2019, cuando Ivana se enfrentó a Wanda Nara.

Mirá el polémico tweet

Siempre superándose pic.twitter.com/SNCRIXJ7E1 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) October 21, 2021

La dura confesión de Ivana Icardi sobre Wanda: "Pensaba que le iba a perjudicar la carrera"

La mala relación entre Wanda Nara e Ivana Icardi no es novedad. Las rubias dejaron en claro que mantienen un vínculo bélico que se acentúa en cada una de las declaraciones.

Esta vez, Ivana volvió al cruce al revelar detalles de este mal vínculo. "Para la mujer de mi hermano, yo soy lo peor del mundo", dijo en declaraciones para la prensa española.

Tras su polémico paso por Supervivientes, reality que se realizó en Honduras, la joven confirmó que tuvo la intención de reconciliarse con ella. "Llegué a Honduras conciliadora. Wanda empezó a decir que yo todo lo que hago es para tener más fama en la prensa y realmente es algo que no entiendo porque ella sabe lo que hago, a qué me dedico, porque sigue todos mis pasos", dijo.

"Si tuviera el teléfono llamaría a mi hermano, pero no lo tengo. Yo traté de pedirle el teléfono a mi madre, pero incluso ella no sabe nada de él, llevan meses sin hablar", disparó.

