El dolor de Jennifer Aniston por la muerte de su padre: "Te voy a amar hasta el final de los tiempos"

Jennifer Aniston atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida al tener que despedirse de su padre, John, quien falleció el pasado 11 de noviembre.

"Dulce papá…⁣ John Anthony Aniston⁣. Fuiste uno de los humanos más hermosos que conocí. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos!", escribió la actriz en su cuenta de Instagram en donde dio a conocer la triste noticia que aconteció en una fecha muy significativa a nivel espiritual.



"Siempre tuviste el tiempo perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te voy a amar hasta el final de los tiempos. No olvides visitarme", cerró Aniston en su posteo en Instagram en donde compartió varias fotos de antaño con su papá y otras en el presente.



Jennifer Aniston reveló sus esfuerzos por quedar embarazada

La semana pasada, Jennifer Aniston fue la tapa de Allure y brindó una entrevista a corazón abierto en donde habló por primera vez sobre sus deseos de ser madre y del largo camino que transitó para esto.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, reveló sobre esta etapa que transitó años atrás.

"Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Lo estaba dando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hacete un favor.' Simplemente no lo pensás. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado", dijo con pesar sobre la maternidad que no pudo ser.