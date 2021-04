El drama de Ulises Jaitt: fue víctima de dos viudas negras

Ulises Jaitt fue víctima de dos viudas negras el último fin de semana. El locutor reveló que se encontraba con en la casa de un amigo en Palermo, con quien sufrió este suceso del que lograron salir con vida.

"Anoche con mi amigo fuimos víctimas de 2 viudas negras en Palermo, nos durmieron y nos robaron todo en la casa de él", expresó el hermano de Natacha Jaitt en su cuenta oficial de Twitter.

Luego, el presentador dio detalles de su estado tras el hecho que dio que hablar: "Gracias a DIOS estamos bien, solo que estamos en shock, ya hicimos la denuncia policial".

Tras revelar lo acontecido, muchos de los usuarios de las redes sociales criticaron duramente a Ulises. Algunos de sus familiares salieron a defenderlo y pidieron igualdad ante este tipo de hechos.

Si nos hubieran drogado/ robado a nosotras.. no estaría leyendo tantos comentarios negativos contra mi tío @ulisesjaitt. Pedimos que nos respeten y no respetamos. Donde quedo la igualdad? No seamos hipócritas ... https://t.co/jX2NLVVBoo