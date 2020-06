Yanina Latorre, ausente en LAM tras la denuncia de Ulises Jaitt por no mantener la distancia con Maratea

Una nueva polémica se desató en el mundo del espectáculo con la visita de Santiago Maratea a Los ángeles de la mañana. El joven instagramer asistió al ciclo luego de que se revelara que fumó marihuana antes de su participación en un programa de Telefé, hecho que despertó las críticas extremas de Beto Casella.

Tras la participación del joven en el ciclo, Yanina Latorre se sacó algunas fotos con Maratea que despertaron la indignación de Ulises Jaitt ya que se ve claramente cómo la panelista no respeta el distanciamiento social impuesto por el Gobiernos Nacional ante el coronavirus.

"¿ La distancia social ? Ser famoso te da inmunidad, no sabía", se quejó Jaitt en Twitter.

¿ La distancia social ? Ser famoso te da inmunidad, no sabía. pic.twitter.com/DTMyCYXY9C — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 15, 2020

“Mientras vos respetás el distanciamiento social y no podés abrazar a tu papá o a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social, cuando mueren personas todos los días por coronavirus”, continuó filoso.

Mientras vos respetás el distanciamiento social y no podés abrazar a tu papa, a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social cuando mueren personas todos los días por Coronavirus y lo más triste siendo comunicadora. pic.twitter.com/r4xU1zLiDv — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 15, 2020

Indignado, Ulises no quiso dejar las cosas así y reveló que denunció penalmente a Latorre y Maratea por no respetar el distanciamiento. "Acabo de denunciar a la Sra Yanina Latorre y al Sr Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal, violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia ( Covid- 19)", aseguró en sus redes ante la gran respuesta de varios usuarios que aplaudían su iniciativa tras ver cómo la panelista y el invitado de LAM no respetaron las normas vigentes.

Acabo de denunciar a la Sra Yanina Latorre y al Sr Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal, violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia ( Covid- 19 ). — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 16, 2020

Me respondieron de la fiscalía por la denuncia a la Sra Yanina Latorre y al Sr Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal, violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia ( Covid- 19 ). pic.twitter.com/gE3RoVEf0g — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 16, 2020

Pero tras esta denuncia en redes, la panelista del programa de Ángel de Brito se ausentó hoy del ciclo. Aunque no dio los motivos, algunos especulan con que la esposa de Diego Latorre decidió mantener el aislamiento preventivo tras el contacto con Maratea, que tomó la misma medida después de participar de El precio justo, ciclo en el que se detectaron dos casos positivos.