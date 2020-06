La hija de Natacha Jaitt confirmó el coqueteo con un famoso periodista

Antonella Olivera, hija de Natacha Jaitt, es protagonista de una polémica en redes sociales cuando su ex, Natan Bianco, confirmó que la joven mantuvo un amorío con un reconocido periodista y conductor.

Se trata de Diego Díaz, con quien la joven habría mantenido conversaciones virtuales de alto contenido. "Diego me empezó a seguir en las redes. Y teníamos un chat hot, con beboteo, fotos, nos decíamos que nos queríamos ver... Eso empezó en agosto de 2018 y duró hasta lo que pasó con mi mamá. Él no estaba de novio todavía", confesó Antonella en diálogo con Clarín.

"Nunca llegamos a vernos porque explotó lo de mi vieja y preferimos dejarlo ahí, en un chat", dijo y aseguró que su ex pareja le revisó el teléfono. "Un día en su casa dejé el teléfono abierto y entró a ver las conversaciones. Yo no sabía. Hizo capturas de todo eso y las guardó".

Luego, Olivera detalló cuál fue la reacción de Díaz tras esta polémica. “No me escribió, pero me dejó de seguir. Seguro en algún momento le podré explicar lo que pasó. Si no me llama, le voy a mandar un mensaje diciéndole 'disculpame, no tuve nada que ver, tuve una pareja tóxica'", aseguró.