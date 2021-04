El dramático presente de la familia Maradona

Son momentos duros para la familia Maradona, en los últimos días dos de sus más queridos hermanos sufrieron diferentes inconvenientes, Ángel de Brito confirmó que Lalo Maradona fue internado por padecer Coronavirus. En medio de la segunda ola de contafgios, el hermano de Diego Armando Maradona comenzó a sentirse mal y por eso fue internado en una clínica de la Provincia de Buenos Aires para su chequeo constante y por otra parte Lili Maradona, una de las hermanas enfrenta un posible desalojo.

Ayer, Rodrigo Lussich informó en "El Show de Los Escandalones" que Lili Maradona, sería desalojada de la casa que ocupa en Villa Devoto que el Diez le había regalado a sus padres, Don Diego y Doña Tota, muchos años atrás. Según Lussich los herederos del exfutbolista le pidieron que abandone el hogar, ya que será incluido en la sucesión.

Quieren desalojar a Lili Maradona, una de las hermanas de Diego. Es la que vivía con Don Diego, la hermana soltera”, indicó el periodista. Justamente Lili es la única de las hermanas de Maradona que tiene una buena relación con Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna. “Los herederos de Diego, sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, la representación de Diego Fernando y de Diego Junior desde Europa quieren sacar de esta casa a Lili Maradona. Le dijeron ‘¿podés entregar la llave, por favor, que esa casa va a entrar en sucesión?’”, explicó Lussich.

Nuevos detalles sobre la pelea "a las piñas" de Rocío Oliva y la hermana de Diego Maradona

Un verdadero escándalo se desató en el entorno de Diego Armando Maradona. En las últimas horas, trascendió que Rocío Oliva y una de las hermanas del crack del fútbol mundial habían protagonizado un feroz enfrentamiento que terminó "a las piñas".

Según aseguró Adrián Pallares en Teleshow, "el jueves pasado Rocío llegó a la casa de Diego sin anunciarse. Él la dejó pasar, y ella se quedó a pasar la noche y varios días más. Incluso, el fin de semana fueron juntos a la peluquería". Este panorama, habría enfurecido a la hermana de Maradona, con quien vive actualmente el ex futbolista, sumado a que ya habrían discutido por "dinero".

"La tensión entre las mujeres fue en aumento hasta generarse una fuerte discusión entre ellas. Según testigos, Rocío levantó la voz más de la cuenta, y Lili habría respondido con un golpe de puño. Una vez que los ánimos se aplacaron, la futbolista permaneció en la casa de Santa María de Tigre", continuó Pallares.

Ahora, fue Débora Damato quien amplió la información en el ciclo de América: "Diego Maradona, por el momento, no firmó contrato en México y se quedará en Buenos Aires por tiempo indefinido. Sus hijas, Dalma y Gianinna están preocupadas por su papá. La realidad es que las chicas no hablan con Maradona, pero lo quieren. Están enojadas porque creen que Matías Morla es una mala influencia" y agregó: "Diego no está pasando su mejor momento, está bajón por las internas de su familia".

Luego, la periodista se refirió al episodio de violencia entre Rocío Oliva y Lili Maradona: "Tengo entendido que no fue tan grave la pelea. Igual Diego tomó partido, él defendió a Rocío. Se puso de su lado. Además, hay que destacar que Oliva fue a la casa por pedido exclusivo de Diego, él quería que esté ahí".