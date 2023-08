Silvina Luna fue exparticipante de la segunda edición de Gran Hermano, lo que la catapultó al estrellato y le abrió puertas en distintos campos como el modelaje, el mundo del espectáculo y la música, donde dejó su huella como DJ. Sin embargo, en el año 2010, la artista experimentó complicaciones médicas que marcarían un trágico giro en su vida.

Estas complicaciones surgieron tras someterse a un procedimiento estético realizado por el doctor Aníbal Lotocki en el año 2011, generando graves consecuencias.

Tras la presión mediática, Silvina Luna decidió acudir al famoso doctor Lotocki para realizarse tratamientos quirúrgicos. En ese momento, se sometió a la implantación de metacrilato, una sustancia semejante a la silicona, en diversas partes de su cuerpo. Lo que ella consideraría después como "el peor error de su vida". Tuvo devastadoras implicaciones: la sustancia provocó una hipercalcemia y, como resultado, una insuficiencia renal.

La trágica elección que cambió su vida para siempre

En 2013, se realizó un estudio donde se descubrió una hipercalcemia en su organismo, que derivó en una leve insuficiencia renal. La modelo se sometió a un tratamiento médico para reducir el nivel de calcio en su sangre.

Silvina Luna enfrentó dolencias que datan de mucho antes de someterse a estos estudios. Un año antes, la modelo ya había experimentado complicaciones. En los chats con Lotocki, Luna expresó: "Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme".

Al participar del programa “El Hotel de los Famosos” protagonizó un episodio que alertó a las redes sociales. Luna experimentó dificultades respiratorias en una prueba aeróbica que la llevaron a someterse a estudios médicos más exhaustivos. Estos análisis arrojaron luz sobre la gravedad de su cuadro de salud, confirmando que su estado era más delicado de lo que se había anticipado.

Para 2022, la modelo fue dada de alta luego de una internación de 30 días, donde se sometió a numerosos tratamientos.

El ingreso al Hospital Italiano fue resultado de una microbacteria que desafiaba su tratamiento habitual. En ese contexto, Silvina inició un proceso de diálisis que la obligaba a acudir tres veces por semana durante cuatro horas diarias.

Sin embargo, mantenía la esperanza en un trasplante de riñón como su única opción para mejorar su situación.

Durante dos meses y medio, experimentó altibajos emocionales y físicos, con momentos de esperanza ante mejoras repentinas.

Lamentablemente, tras una larga batalla contra el dolor, Silvina Luna falleció a los 43 años de edad la tarde de este jueves, dejando una profunda tristeza en el espectáculo argentino.

