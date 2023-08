La última entrevista de Silvina Luna: "Me encontré con un psicópata"

Silvina Luna falleció este jueves 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano de Buenos Aires con tan solo 43 años. La información la confirmó Fernando Burlando. Su última aparición televisiva antes de su larga internación fue el domingo 21 de Mayo en un íntimo mano a mano con Georgina Barbarossa en "La Peña de Morfi".

En el popular programa de Telefe, la exparticipante de Gran Hermano había hablado con sinceridad sobre el círculo vicioso en el que se metió con sus operaciones: “Después de lo que me pasó no tengo ganas de hacerme nada, quiero aceptar mi cuerpo como es. Todos somos únicos. Y las operaciones nos terminan haciendo a todas iguales. Te convertís en una esclava de un círculo vicioso que no para más. Hay muchas cirugías que no salen como uno quiere -lo que pasa es que eso no sale tanto a la luz-. Hoy lo que creo es que no hay que ponerse nada extraño al cuerpo de uno. Yo lo hice porque no me creía suficiente con lo que tenía y buscaba la valía fuera de mí”.

La última publicación de Silvina Luna.

Además, así como lo hizo en su entrevista con LAM, la modelo también habló sobre la bacteria que impedía que pudiese realizarse un trasplante: “Estoy en un tratamiento con medicación para matar a la bacteria y recién después entrar en la lista de Incucai para esperar el trasplante. Entre una cosa y la otra, el año pasado estuve medio año internada. Después de eso, me dijeron que mis riñones no funcionaban y que el próximo paso era la diálisis”.

Por último, Silvina Luna clasificó a Aníbal Lotocki de psicópata: "Cuando tomé la decisión de operarme, del otro lado me encontré con un psicópata, que me dijo que el procedimiento no tenía consecuencias adversas”.

¿Qué más contó Silvina Luna en "La Peña de Morfi"?

Junto a Georgina Barbarossa, la exhermanita reveló que la fé la ayudaba a continuar luchando: “Es la fe lo que me ayuda a salir adelante. Creo en mí por todas las batallas que tuve que enfrentar a lo largo de mi vida, creo en Dios y en una energía más grande. Hay que confiar en la vida”.

Por último, Silvina Luna realizó una fuerte reflexión sobre la vida: “Me gustaría decirle a la gente que no de nada por sentado. La vida, de repente, te puede dar una cachetada. Hay que cambiar la queja por el 'gracias'. La única certeza que tenemos en la vida es la muerte. Es solo un paso más, no sabemos qué hay después y por ahí es maravilloso”.

