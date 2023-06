El emotivo mensaje de despedida que Estefi Berardi le dedicó a Ángel De Brito tras su salida de LAM

Estefi Berardi fue tendencia en Twitter por su inesperada reacción durante la transmisión de LAM el miércoles 21 de junio. Ángel de Brito empezó a tratar el tema de la denuncia de la panelista a Sofía Aldrey y Yanina Latorre por los polémicos chats con Fede Bal y la influencer tuvo una actitud extraña.

"Los abogados de Sofía Aldrey pidieron que no se haga el tema a través de la justicia, hay un papel y yo lo tengo que cumplir. No puedo decir nada porque no me deja Leguizamón (su abogado). Pero si quieren hagan el tema, yo salgo, voy a tomar unos matecitos porque todavía no merendé y vuelvo", expresó Estefi Berardi en el momento que empezaron a hablar de la denuncia que presentó contra la expareja de Fede Bal y su excompañera de panel.

Desde la cuenta oficial de Instagram de LAM, dejaron en evidencia que Estefi Berardi estaba esperando que Ángel de Brito salga del camarín para despedirse de él, ya que confirmó que no vuelve al programa después de abandonar el estudio en vivo.

Como si eso fuera poco, Estefi Berardi le dijo a la producción de LAM que le "chupa un huevo" volver para despedirse, ya que considera que lo que ocurrió en el programa de ayer, fue suficiente y no quiere exponerse nuevamente.

Estefi Berardi y Ángel De Brito en LAM.

El mensaje de despedida de Estefi Berardi a Ángel De Brito

Esta noche, al finalizar un nuevo episodio de LAM, Estefi Berardi le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Ángel De Brito en sus redes sociales.

"Gracias por confiar en mí, elegirme y haberme dado ésta oportunidad", comenzó escribiendo la exangelita. Y agregó: "Fuiste un gran maestro. Te voy a extrañar".

Nazarena Vélez, otra de las angelitas, le dedicó un corazón en el posteo.

De esta manera, la mamá de Barby Vélez dejó en claro su buena onda hacia su excompañera.