Estefi Berardi se fue definitivamente de "LAM" de manera sorpresiva, ya que se retiró del estudio cuando Ángel de Brito y sus compañeras empezaron a tocar el tema de la denuncia que la panelista le hizo a Sofía Aldrey y a Yanina Latorre por los polémicos chats con Fede Bal. Sin embargo, hoy tampoco estuvo presente en "Mañanísima".

Muchos de los seguidores de Estefi Berardi, esperaban la emisión de "Mañanísima" de hoy, para poder escuchar el descargo de la panelista sobre lo ocurrido anoche en "LAM". Pero, para sorpresa de muchos, eso no ocurrió ya que el programa no salió al aire.

En el horario de "Mañanísima", el canal puso una película, por lo que los seguidores recurrieron a las redes para preguntarle a Estefi qué fue lo que pasó para que no estuviera al aire. Sin nada que esconder, la exangelita confirmó que fue algo ajeno a ella: "Hubo paro".

Como si eso fuera poco, Laura Ubfal se sumó a la polémica y explicó: "Por el paro del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, no pudo salir 'Mañanísima' al aire. Hoy hay paro de tres horas por turno en toda la tv de aire". Publicación que fue replicada por Estefi Berardi.

La publicación de Estefi Berardi.

Ángel de Brito se despidió de Estefi Berardi

Desde las redes de "LAM" compartieron el video de la despedida de Ángel de Brito y Estefi Berardi donde ambos confirmaron que es definitivo que no volverá a sentarse en la silla de angelita.

"Siempre te agradecí, me voy re contenta por todo lo que me dio LAM que fue un montón y creo que hoy me llaman tanto por haber pasado por acá", le dijo Estefi Berardi a De Brito mirándolo a los ojos antes de darle un gran abrazo. Por su parte, el conductor le respondió: "Lo mejor para vos".