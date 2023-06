Estefi Berardi se vio envuelta en un tremendo escándalo junto a Fede Bal luego de que se filtraran unos supuestos chats en Intrusos, el programa de chimentos que conduce Flor de la V en América TV, entre ellos dos. La encargada de mostrar el intercambio de mensajes entre la panelista y la actriz fue Marcela Tauro, a quién la panelista de Carmen Barbieri atacó con todo asegurando que eran falsos.

Luego del escándalo, Sofía Aldrey intentó mantener el perfil bajo y no dar muchas declaraciones sobre el tema para evitar reavivar la polémica. Sin embargo, recientemente volvió a ser comentada en los medios por unas declaraciones que dio en la causa por invasión a la intimidad que se le inició luego de este.

Fede Bal y Sofía Aldrey

En estas declaraciones, Sofía Aldrey se desligó de la responsabilidad de la filtración de los chats entre Fede Bal y las distintas involucradas. En Mañanísima, comentaron el tema y sorprendieron a Estefi Berardi. "Sofía acá está diciendo que no le envió los mensajes a Yanina Latorre. ¿Me equivoco?", preguntó Pampito, panelista del programa. Y es que los dichos de la expareja del hijo de Carmen Barbieri son algo confusos. En este sentido, la panelista de LAM, dio su punto de vista: "Yo creo que todos interpretamos todo lo mismo".

Interesado en el enfrentamiento legal que tienen Sofía Aldrey y Estefi Berardi, Pampito quiso saber más información. "¿Vos le iniciaste una acción legal a Sofía Aldrey?", indagó. La panelista, con pocas ganas de dar mucha información al respecto, reconoció que no tiene demasiada idea sobre los procesos legales y se lavó las manos: "Yo los tecnicismos no lo sé, pero si hay acciones iniciadas. Como habían dicho que ella fue la responsable, cuando le fueron a preguntar a ella dice esto".

Estefi Berardi en LAM

No contento con la respuesta de la panelista, Pampito siguió interrogándola y le hizo una punzante pregunta: "Sofía dice que no capturó los chats. Está mintiendo Sofía. ¿O no?". Sin embargo, Estefi Berardi es astuta y no respondió con ninguna información que podría generar polémica y fue a lo seguro: "Eso lo va a decidir el juez, no somos nosotros los que tenemos que decir quién miente y quién no. Para eso está la justicia".

La polémica declaración de Sofía Aldrey respecto a los chats de Fede Bal y Estefi Berardi

La separación entre Sofía Aldrey y Fede Bal fue una de las más escandalosas en el último tiempo por todo lo relacionado al Lavarropas Gate. Ya hace un par de meses que surgió todo esto, pero sigue generando de qué hablar. Ahora, la expareja del actor declaró en la Justicia por su causa por invasión a la intimidad que se le inició luego de que, supuestamente, filtrara unos chats entre el actor y Estefi Berardi, entre otras mujeres,

Sofía Aldrey se desligó de la filtración de los chats

"La ex de Fede Bal desconoce en la Justicia los chats que mostró Intrusos", escribió Ángel De Brito en su cuenta de Twitter.

NL.