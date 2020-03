El emotivo mensaje de la novia de Fede Bal tras confirmar su enfermedad

Fede Bal dio la peor noticia y, mediante un video en sus redes sociales, confirmó que tiene cáncer en el intestino.

El actor y productor confesó que se someterá a un tratamiento de quimioterapia, rayos y medicación que durará seis semanas.

"Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y me encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. El resultado de la biopsia es que el tumor es maligno, tengo cáncer en el intestino. Son palabras fuertes de las que me estoy haciendo amigo estos días", dijo en el video.

Después de este alarmante post , distintas celebridades dedicaron tiernos mensajes al hijo de Carmen Barbieri, quien aseguró que se alejará de las redes mientras esté en tratamiento.

Pero fue su novia, Sofía Aldrey, quien dedicó unas emotivas palabras a su amor. A pesar de mantener la relación en absoluta reserva, la joven manifestó su apoyo incondicional a Bal.

"Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo", escribió en su Instagram y acompañó el post con una romántica foto.

Fede y Sofía comenzaron su relación este verano y, aunque decidieron no poner rótulos, los tortolitos fueron vistos muy apasionados en Mardel.