Hace casi tres meses, Jorge Lanata debió ser internado en el Hospital Italiano de Capital Federal luego de sufrir una descompensación tras realizarse un estudio médico programado. Desde entonces, la salud del periodista genera gran preocupación ya que está en terapia intensiva con leves mejorías.

En paralelo, este viernes 12 de septiembre, el reconocido periodista argentino cumplió 64 años mientras sigue internado en la clínica de rehabilitación Santa Catalina. A pesar de este contexto, su esposa, Elba Marcovecchio, estuvo a su lado cada minuto y le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El video que Elba Marcovecchio posteó por el cumpleaños de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio es la gran compañera de Jorge Lanata, a quien no abandono en ningún momento durante su grave estado de salud, En este día tan especial en donde se celebra un año mas de vida del periodista, su esposa le dedicó un tierno video con un mensaje en donde devela todo su amor y apoyo incondicional.

“Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad, en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre, pero siempre, la verdad. Amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida” escribió la abogada en su post de Instagram.

La emotiva publicación se compone de un video de la Lanata, con la voz pausada y reflexiva, relatando la experiencia de su más reciente hospitalización. “Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva. Dos veces intubado. No me acuerdo nada, o mejor dicho, me acuerdo sueños” explicó en su momento el periodista.

“En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes. Pero en realidad no lo sé. Vivan todo lo que puedan. Vivimos como inmortales” reflexionó Lanata, poniendo en palabras los sentimientos que genera atravesar por situaciones extremas que ayudan a valorar el paso tiempo y la importancia de las relaciones humanas.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Además. el periodista continuo: “Realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Creemos que sí, pero no hay tiempo”. Y culminó con una frase en manera de enseñanza “En cualquier momento, una vida te puede robar un mes. O más”.

De esta manera, Elba Marcovecchio posteó un video con un emotivo mensaje para conmemorar un año más de vida de Jorge Lanata, mientras que el periodista sigue internado en la clínica de rehabilitación Santa Catalina.

N.L