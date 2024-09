A casi dos meses de su internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Jorge Lanata fue trasladado a la Clínica Santa Catalina para comenzar una nueva etapa de rehabilitación, de acuerdo con el último parte médico oficial, en el que se informó que el periodista "continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación. En contexto de esa estabilidad, se considera traslado a centro de neurorehabilitación para continuar con su evolución".

En este contexto, mientras el reconocido periodista atraviesa una nueva etapa en su cuadro de salud, la interna familia entre su esposa, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Lola y Bárbara Lanata. Hasta el momento, las dos jóvenes habían mantenido un bajo perfil, hasta que la mayor de ellas habló ante la prensa y aseguró que la esposa de su padre no se presentaba en el Hospital Italiano para no verlas a ellas. Por su parte, la abogada mediática negó la acusación y aseguró que era "injusto" atravesar por ese conflicto. Desde entonces, un enfrentamiento de larga data quedó expuesto ante las cámaras.

Lola y Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio: cuándo comenzó el conflicto

Pese a la gran popularidad que tiene, Jorge Lanata supo manejar con hermetismo lo que respecta a su vida privada, aunque bien se sabe que tiene una estrecha relación con sus hijas, Lola y Bárbara, y la madre de ambas, Sara "Kiwita" Stewart Brown y Andrea Rodríguez. Y este hermetismo supo sostener, aunque a finales del 2020 comenzó un romance con Elba Marcovecchio, quien mantiene un alto perfil en los medios siendo una de las abogadas de los famosos.

Sin embargo, las internas familiares salieron a la luz durante la última internación en terapia intensiva del periodista. Los rumores indicaban que las hijas de Lanata y su actual esposa no tenían diálogo, y evitaban encontrarse en los pasillos del hospital. Esta cuestión fue confirmada por Bárbara, quien sostuvo en diálogo con Intrusos: "Es obvio que no nos llevamos bien con Elba. El domingo me la crucé en el hospital, le pedí hablar, pero no quiso. Ella no va al hospital para no tener que vernos". Por su parte, la abogada respondió en el mismo medio:"Es injusto lo duros que están siendo conmigo. Lo único que yo hice mal fue enamorarme. Le llevé alegría y cuidado a su vida".

Desde entonces, los rumores indican que esta mala relación nace a partir de un conflicto respecto a la herencia del periodista, como así también de las decisiones que se toman respecto a tratamientos y accionares médicos. No obstante, fue Romina Manguel, amiga cercan y colega del periodista, quien reveló que la distante relación entre las tres mujeres data desde que comenzó el vínculo amoroso.

"A Elba no la conozco tanto, sí fui al casamiento, pero Jorge a partir de su encuentro con Elba... no se, no hubo tanto vínculo con las hijas, con las ex mujeres ... La casa dejó de ser una casa abierta a los amigos", aseguró Manguel, en diálogo con Ángel de Brito en Bondi.

Y agregó: "Era una casa donde circulaban los amigos, las hijas, la gente más cercana... Elba lo aisló un poco, tal vez para preservarlo, no lo se, no la quiero juzgar a ella, pero lo aisló mucho". En ese momento, de Brito interrumpió a la periodista e indicó que su comentario le parecía "misogino" al responsabilizar a Elba sobre esto, ya que podría haber sido una decisión del periodista.

En la misma línea, el conductor de LAM aseguró: "Él hizo lo que quiso con su vida y cuando uno cambia de pareja suele dejar de ver a cierta gente". Y Mangel preguntó: "Si, a mucha gente, sí. ¿Pero a las hijas?". De esta forma, quien pertenece al círculo íntimo de Lanata dejó en claro que la distancia entre la actual esposa e hijas del periodista no es por una cuestión económica, sino más bien por lo vincular, al que se responsabiliza a la abogada.