El enojo de Chloe Insaurralde, la hija de Jesica Cirio, con su mamá: "Al menos respetame un poco"

Tras haber tenido un largo romance con el ex intendente del municipio de Lomas de Zamora y una hija, Jesica Cirio tomó la decisión de continuar con sus proyectos personales y con la crianza de Chloe Insaurralde. Hace un tiempo que Martín Insaurralde, en un contexto eleccionario como el de 2023, fue parte de un escándalo que lo ubicó en el centro y en la agenda principal de los medios masivos de comunicación, algo que también la llevó a ser juzgada por la opinión pública a la actual esposa de Elías Picirillo.

En este contexto, los menores deben ser aislados de todo tipo de noticia que pueda interrumpir su vida cotidiana en la que debe divertirse, conservar su inocencia y aprender todos los días en base a al crecimiento normal. La pequeña de 6 años, que el 5 de noviembre próximo cumplirá 7 años, toma clases de piano, algo que representa todo un orgullo para su madre que desbordó de amor y la grabó para sus historias de Instagram, red social de Meta en la que posee una cuenta verificada y una gran cantidad de seguidores que están al pendiente de cada storie o video que la oriunda de Lanús sube.

El enojo de Chloe Insaurralde con su madre, Jesica Cirio

Durante el último tiempo, el reconocido portal Infobae implementó un nuevo segmento en el que convoca a dos personas, que sean familia y tengan el vínculo de padre e hijo o madre e hijo. Allí, ambos aceptan la propuesta de responder la consulta de la otra persona y en todos los casos termina siendo un acontecimiento que queda como anécdota y un buen recuerdo, algo que quizás en el cotidiano no se preguntarían o pondrían a pensar. En esta ocasión, fue el turno de participar de #Vivalafamilia para Jesica Cirio y Chloe Insaurralde.

La ex compañera de vida y la heredera de Martín Insaurralde afrontaron diferentes tópicos de conversación y respondieron todo sin poseer pelos en la lengua. La primera puesta en común tiene que ver con "¿En qué cosas no coincidimos para nada?", a lo que la modelo comentó "No coincidimos cuando mirás mucho YouTube porque a mamá no le gusta que mires mucho Youtube" y generó la respuesta de su descendiente: "¡Mamá! Al menos respetame un poco".

Luego, Jesica Cirio puso a prueba el conocimiento que Chloe Insaurralde tiene acerca de su trabajo e interrogó acerca de lo que ella trabaja. "De modelo. A veces, bailás. A veces. te hacés fotos. A veces, entrenás y te grabás. Cuando te veo a vos en la tele, me da un poco de ansiedad porque yo quiera estar con vos en la tele. ¡Y con tu chef!", mencionó la niña de 6 años.

Jesica Cirio y Chloe Insaurralde.

Posteriormente, la presentadora de la televisión argentina le preguntó a la hija de Martín Insaurralde "¿Qué es lo que te da más vergüenza de mamá?" y contestó: "Que te des besos en la boca con Elías (Piccirillo)".

Jesica Cirio y Chloe Insaurralde.

En esta sintonía, Jesica Cirio también indagó en "¿Por qué se enoja mamá a veces?" y "¿Mamá qué no quiere que comas?" y la respuesta de Chloe Insaurralde fue "ni papas fritas, oreos. Ni nada que tenga gluten". Posteriormente, la oriunda de Lanús argumenta que porque puede hacerle mal al estómago los alimentos que tengan gluten y la pequeña expresó: "Ay, por lo menos un día sí".

Por último, y no menos importante, Jesica Cirio preguntó "¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?". Chloe Insaurralde enterneció a todo el estudio y afirmó: "Estar con mi mamá. Me gustaría ser arquitecta". La vedette agregó una pregunta más que tiene relación con '¿Cada cuánto te digo 'te quiero'?", a lo que la hija de Martín Insaurralde contestó: "Muchas veces. Todos los días".

BL