Como participante de La Academia de ShowMatch, Karina La Princesita pasó por varios estados emocionales gala tras gala. Luego de sufrir una grave lesión y ser catalogada por el conductor de Los Ángeles de la Mañana como una soberbia, la cantante popular compartió la Salsa de a 3 bailando junto a su madre. En su última performance, Karina recibió una devolución picante de Ángel de Brito.

El enojo de Karina La Princesita con Ángel de Brito

El conductor de Los Ángeles de la Mañana le remarcó que Karina “había llegado a su techo” y sin ánimos de generar un revuelo en la pista de ShowMatch, La Princesita esperó a ser entrevistada en La Previa del Show para defenderse de las críticas. Una vez que el panelista le pidió que contara lo que había pasado en el ciclo de El Trece, la artista no dudó en expresar lo que vivió en carne propia en el programa que conduce Marcelo Tinelli.

"La verdad es que no siento que sea mi caso y traté de tomármelo bien para no hacer un quilombo en cámara, porque la frase ‘llegaste a tu techo’ es fuerte y no está bueno decírselo a nadie. Cuando salí de ahí me fui tratando de ser positiva" comenzó diciendo la intérprete de “Corazón Mentiroso”.

"A veces uno, con su falta de actitud o de seguridad puede ponerse límites que, si no los vencés, no crecés. Por ahí, tengo mucha seguridad en mi carrera y no me afecta, pero si agarrás a alguno debilucho y no está bueno. Trato de creer que fue con otra intención y no lo terminó de decir bien" reflexionó la artista.

Con humor y para cerrar el tema, La Princesita hizo un chiste dedicado al conductor de LAM diciendo “No tengo techo, pero es real, chicos. ¿Quieren ver? Aprovecho para denunciar al plomero que desde julio no viene arreglármelo, así que aprovecho para darle la razón a Ángel porque no tengo techo".

Ángel de Brito, contra Karina La Princesita: "Es soberbia"

Ángel de Brito y Karina La Princesita mantuvieron un picante cruce en La Academia. La participante se mostró disgustada por el puntaje que recibió en el disco y no dudó en hacerlo saber.

“Es como que sabemos que venimos a trabajar y que nos toca lo que nos toca, como que nunca nos toca el duelo y que esta vez nos toca a nosotros”, dijo Karina en el momento en el que el jurado y sus colegas dieron su devolución negativa.

“Está bien, yo podría estar sentada ahí pero sentí que me faltaba aprender un poco”, lanzó.

Tras pasada la polémica, Ángel de Brito le contestó con dureza. "A ella le pagan un sueldo y los programas tienen una regla. Estuvo soberbia, maleducada y muy despectiva con sus compañeros", disparó en LAM.

"Le criticamos el baile. ¿Qué más quiere? Si a ella le dieron directivas el año pasado en el Cantando todo lo que hizo el año pasado es nulo. Si sos tan grosa ¿Qué hacés ahí? Andate. Que le parezca injusto el puntaje es más viejo que todos nosotros juntos", siguió el conductor.

Luego, se refirió a la supuesta propuesta que habría recibido Karina para ser jurado de La Voz Argentina. "Si tuviese la propuesta firme de estar en un jurado, estaría ahí sentada. Si le ofrecieron en el jurado de La Voz, ¿qué hace ahí? Muchos decían ayer que mostró la careta", cerró.

