Karina la Princesita con problemas legales: ¿Cuál es la cifra millonaria que debe afrontar?

Karina "La Princesita" brindó una entrevista para "Los Ángeles de la Mañana" en donde habló de todo. Uno de los tópicos que abordó es el de afrontar una deuda millonaria tras perder dos juicios laborales iniciados por ex músicos de su banda.

“Yo me siento mal por lo que pasó (al aire se vio un polémico su enfrentamiento con el jurado del programa). No necesité verme para darme cuenta de que había estado mal. Escuché un ´loco´ tuyo y fue un detonante, nunca me pasó, no es algo que me suela pasar”, comenzó diciendo Karina, tras haberse enfrentado a Ángel de Brito en la pista de "La Academia"

“Después de hablarlo con mi familia, de que me digan ´che, no daba´, pudimos entender que es lo que me pasa. Me pasó algo importante pero, me parece, que mi gran problema es no permitirme estar mal”, detalló La Princesita. “Estoy acostumbrada, desde que comenzó mi carrera, a decir ´yo puedo con todo´. Me siento mal y siento que no vaya a poder, no creo que vaya a cambiar este estado. Siento que necesito hablarlo y solucionarlo…”, confesó Karina, con notable angustia.

Karina la Princesita con problemas legales

“Esto lo vengo arrastrando del 2014. Pero hace diez días me avisaron, tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de músicos, perdí uno el año pasado de un montón de plata pero estaba trabajando un montón y dije ´yo puedo con todo´”, contextualizo la ex pareja del Kun Aguero.

Más tarde y con lágrimas en los ojos, ella detalló: “Hace diez días me avisan que perdí un segundo juicio y eso me hizo mal porque dije ´este si lo voy a ganar´. Eso es lo que me tiene mal. Yo era empleada como ellos de los Serantoni (empresarios de la movida tropical) y algunos van por todos y, otros, solo por mi”.

“Presentamos pruebas, testigos y está todo claro de que yo no tenía nada que ver. Es mas plata de la que tuve que pagar la otra vez. Y me pasó por la cabeza que cuatro años de mi vida, incluido el que viene, si tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Y me faltan tres juicios mas que, si estos los perdí, a los otros, también”, confesó Karina. “Para alguien que tiene plata, pagar cerca de tres millones de pesos en un año, por ahí pueden… Pero para otros que no estamos rompiendo el traste hace un montón y que yo estoy ganando plata recién hace poco, se me fueron las ganas de esforzarme”, cerró la artista ante la sorpresa de los integrantes de LAM.

Ángel de Brito, contra Karina La Princesita: "Es soberbia"

Ángel de Brito y Karina La Princesita mantuvieron un picante cruce en La Academia. La participante se mostró disgustada por el puntaje que recibió en el disco y no dudó en hacerlo saber.

“Es como que sabemos que venimos a trabajar y que nos toca lo que nos toca, como que nunca nos toca el duelo y que esta vez nos toca a nosotros”, dijo Karina en el momento en el que el jurado y sus colegas dieron su devolución negativa.

“Está bien, yo podría estar sentada ahí pero sentí que me faltaba aprender un poco”, lanzó.

Tras pasada la polémica, Ángel de Brito le contestó con dureza. "A ella le pagan un sueldo y los programas tienen una regla. Estuvo soberbia, maleducada y muy despectiva con sus compañeros", disparó en LAM.

"Le criticamos el baile. ¿Qué más quiere? Si a ella le dieron directivas el año pasado en el Cantando todo lo que hizo el año pasado es nulo. Si sos tan grosa ¿Qué hacés ahí? Andate. Que le parezca injusto el puntaje es más viejo que todos nosotros juntos", siguió el conductor.

Luego, se refirió a la supuesta propuesta que habría recibido Karina para ser jurado de La Voz Argentina. "Si tuviese la propuesta firme de estar en un jurado, estaría ahí sentada. Si le ofrecieron en el jurado de La Voz, ¿qué hace ahí? Muchos decían ayer que mostró la careta", cerró.

Revelan qué le pasó a Karina La Princesita tras su cruce con Ángel de Brito

Después de su cruce con Ángel de Brito, el coach de Karina La Princesita confesó que la artista no atraviesa su mejor momento.

"Se te mueren dos familiares cercanos, te ponen un ritmo por semana a una persona que no sabe bailar, te matas ensayando", comenzó el bailarín Emir Abdul sobre la difícil situación de la cantante.

"Y el jurado te dice “un loco”, te inventan que tu coach se va, ¿y se les da el lujo de decir creída? Karina es el ser más bueno y humilde del universo, besos", agregó.