Tamara Báez, la novia de L-Gante, está otra vez en el centro de la polémica después del video en el que su novio aparece saliendo de un hotel con una chica.

Aunque no confirmaron la separación, la joven fue contundente en redes sociales y compartió un picante mensaje cuyo destinatario no está bien definido. "Me encanta bloquear gente que tira mier...Espero que después no se anden haciendo cuentas falsas solo para ver mis historias", dice el post en su cuenta oficial de Instagram.

El enojo de Tamara Báez en medio de rumores de separación con L-Gante

Antes, Tamara Báez dio pistas de su situación actual con L-Gante y compartió imágenes junto a su abogado. "Ultimado detalles con mi abogado Juan Pablo Merlo”, escribió en la publicación.

También, compartió otra sugerente frase. "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”, disparó.

Las imágenes que comprometen a L-Gante y que habrían enfurecido a Tamara Báez

Estos posts de Tamara Báez no son aleatorios y los rumores de infidelidad de L-Gante habrían desatado una nueva pelea entre la joven pareja.

Días atrás, aparecieron imágenes del músico saliendo de un hotel alojamiento con una desconocida mujer. A través de TikTok se difundieron las imágenes en las que L-Gante y Luli Romero, se retiran del albergue transitorio. El artista llevaba puesta un camperon largo, tenía puesta una gorra y encima de la misma, la capucha. Por su parte, la bailarina no se camufló tanto y llevaba las botas media caña color blanco.