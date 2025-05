En una nueva emisión de +CARAS (Caras TV), Paula Morales se sentó frente a Héctor Maugeri y protagonizó una entrevista íntima en la que se animó a revelar aspectos desconocidos de su historia personal y profesional. Con su habitual calidez, la actriz y modelo abrió las puertas de su vida y compartió una revelación que sorprendió a todos: antes de ser actriz, se recibió de psicóloga y nunca ejerció la profesión.

Dueña de una belleza única y un estilo elegante, Morales llegó al living de +CARAS con un vestido largo en un impactante violeta intenso, ceñido al cuerpo y con una falda de volados en capas de tul. Distendida y relajada, la actriz rememoró el momento en que su vida comenzó a tomar otro rumbo: “En el medio de la carrera de Psicología empecé a trabajar como actriz. Si bien actuar me encantaba, sentí que era un hobby porque no creía que iba a poder vivir de esto”.

Paula Morales luce espléndida a sus 42 años.

En ese entonces, Paula no imaginaba que vivir del arte sería una posibilidad real. “Era algo que le pasaba a algunos. Tenía la idea de que era muy difícil vivir de la actuación y que no se me iba a dar. Yo sentía que iba a trabajar de psicóloga”, confesó.

El rol terapéutico que tuvo la actuación en la vida de Paula Morales

Sin embargo, la actuación tuvo un rol terapéutico en su vida. Y, casi sin intención, empezó a recorrer su camino profesional. “Soy una persona bastante tímida y correcta. Me cuesta entrar en confianza. Me siento muy a gusto con mis amistades y la gente de toda la vida, pero tengo que vencer la timidez todos los días”. Fue justamente el teatro el que le permitió atravesar esa barrera: “Empecé a estudiar teatro a los 16 años y me ayudó muchísimo a vencer la timidez. Pero creo que sigue siendo parte de mi esencia. No sé si alguna vez pasas de ser tímida a súper extrovertida”.

A pesar de esa timidez, la hija de Víctor Hugo Morales encontró en la actuación un refugio y una oportunidad de expresión única. “Me cuesta menos exponerme en un escenario porque no soy yo. Ahí aprovecho para jugar y sacar cosas que en la vida cotidiana no muestro. Me divierte mucho hacer personajes que distan mucho de mí”, contó.

El debut televisivo de Paula Morales

Su debut en televisión fue a lo grande, en la exitosa tira Los Roldán, que marcó un hito con sus 40 puntos de rating. Pero todo comenzó de forma casual: “Un día estaba en una feria de ropa con unas amigas y una chica me dio una tarjeta de una agencia de publicidad que también manejaba actores. La llamé y empecé a hacer muchos comerciales para el exterior de marcas de lujo, mientras estudiaba teatro y psicología”.

Paula Morales en los estudios de CARAS TV.

El gran salto llegó cuando fue seleccionada en el casting masivo que armó Telefe para la exitosa tira. “Cuando estaba de vacaciones en Brasil con amigas me llamaron para decirme que había quedado. Tuve que adelantar la vuelta”, recordó. De esta forma, la esposa de Fabián Vena ingresó en el medio artístico. En la serie, tuvo un papel secundario pero importante que inmediatamente la hizo conocida y le abrió las puertas del mundo del espectáculo.

Hoy, Paula Morales brilla en el teatro con Cartas de un amor inolvidable, escrita y co-protagonizada por Marcelo Galliano y dirigida por Rodolfo Hoppe. Pero en +CARAS mostró algo más que su presente profesional: compartió una parte íntima y casi desconocida de su historia, esa que la formó antes de convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas del medio.