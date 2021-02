El exmarido de Julieta Prandi abandonó a sus hijos en la puerta de su casa y ella lo denunció

Luego de una tortuosa separación de su ahora exmarido, Claudio Contardi que le trajo muchísimos problemas personales y económicos a Julieta Prandi, cuando parecía que su horizonte comenzaba a brillar acompañada por Emanuel Ortega, su novio, ahora el empresario con el que tuvo a Rocco de 10 años y Mateo de 5 abandonó a los pequeños en la casa de la actriz y se negó a seguir cuidándolos.

En diálogo con "Intrusos en el espectáculo" reveló que Contardi se negó a cuidar a los chicos y los abandonó en su casa. Según contó Adrián Pallares que charló con la modelo a su ex le tocaba estar a cargo de sus hijos según el régimen que establecieron, pero decidió dejarlos de lado y dirigirse al hogar de su ex cuando ella no estaba ya que se encontraba trabajando en Sarasa, el programa que conduce junto con Mariano Peluffo en La 100.

“Me llamó muy angustiada y desesperada”, contó el "Intruso": “Tiene que ver con su exmarido. Ella misma lo definió como una pesadilla que ya lleva 2 años. Hace instantes vivió un momento espantoso. Su exmarido, que tenía a sus chicos hoy y le correspondía quedarse con ellos, fue a la casa de Julieta y los dejó en la puerta”, contó y siguió con el relato.

“Tocó el timbre y le dijo a la persona que estaba allí que no se los iba a quedar. Esta persona le dijo que no le correspondía a Julieta, pero él los dejó en la puerta y se fue. La persona que recibió a los nenes tuvo que ir a la comisaría con ellos para radicar la denuncia contra Contardi.

La romántica declaración de Julieta Prandi a Emanuel Ortega

En medio de una difícil separación con el padre de sus hijos, y tras un breve romance con Guido Sardelli, Julieta Prandi encontró el amor en los brazos de Emanuel Ortega, con quien actualmente está de novia.

Si bien el cantante mantiene un perfil súper bajo, la modelo no pudo evitar expresar la felicidad que le dio esta nueva relación e incluso se atrevió a mostrar la primera foto de ellos juntos. A través de sus stories de Instagram, Prandi compartió una postal, sonriendo, junto a Ortega, en los festejos de cumpleaños.

Ahora, Julieta fue por más y aseguró: "Siento que me enamoré para siempre. El amor no es lo que conocía... Renací como mujer y volví a confiar en un hombre", expresó en una nota con Gente.