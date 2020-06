El festejo de cumpleaños de Alma, la hija de Camila Cavallo y Mariano Martínez

View this post on Instagram

. Festejando sus 3 añitos 🥰😍💕. Que seas siempre muy feliz hija !! Te amamos ❤️. Gracias @melina_kalenchuk por hacer esto posible y acompañarnos siempre .. dedicada, apasionada en lo que hace y en cada unas de sus mesas se refleja ese amor a cada detalle. La torta soñada 😍 de @alejandra.aranibar gracias! Y @proyectamar se pasaron con los globos, telas de arañas y 🦇 .💕 Muy feliz por la felicidad de mi pequeña .. gracias🙌🏻✨