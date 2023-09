En el programa “Desayuno Americano”, Pamela David expresó su opinión acerca del episodio que tuvo lugar en el Bailando 2023, donde se los vió coqueteando sin parar a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Tras el inicio del certamen, se abrieron las puertas a nuevos romances entre participantes. Diversas figuras del mundo del espectáculo han querido atrapar el corazón de Tinelli, entre las que figuran Coki Ramírez y Marixa Balli. Sin embargo, la completa atención del conductor fue dirigida hacia Milett Figueroa, una modelo peruana y participante del Bailando que logró enamorar a Marcelo luego de lanzarse varios piropos en la previa.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Los picantes comentarios de Pamela David

La panelista de “Desayuno Americano”, Pamela David, no dudó en compartir su opinión respecto al coqueteo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Mediante su análisis, aseguró que ambos habrían tenido relaciones sexuales ya que no podían evitar la tensión. Además, señaló la impactante química entre ellos. “El beso es obvio que no se lo dio al aire. Para mí, hubo sexo, bueno, estoy opinando. ¿Cómo se llega a la casa después de esa previa? Hubo mucha tensión. Ella lo comía con la mirada, con la mirada le miraba la boca”, expresó David.

Los rumores no tardaron en llegar debido al picante encuentro entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Además, la modelo terminó de cautivarlo al cantar una canción de Luis Miguel. Sin embargo, aseguran que Marcelo estaría intentando seducir a Zaira Nara. La modelo reveló que Tinelli le dio un par de 'me gusta' a las fotos de Milett. "Siento que Marcelo está con una vibra, está con una cosa interesante, porque también sentí unos celos de Zaira. Yo siento que Zaira le hace escenas de celos", comentó Julieta Navarro. Tras las teorías de Pamela David, las especulaciones sobre un posible amorío entre el conductor del Bailando 2023 y la modelo peruana crecen notoriamente en las redes sociales.

