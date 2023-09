El Bailando 2023 acaba de comenzar y ya causó varios escándalos. Uno de ellos se generó este martes tras la desvinculación de Davo Fredes, el coach de Tomás Holder del certamen.

Según el coreógrafo, hoy lo llamaron de la producción del programa para informarle que el ex Gran Hermano quería cambiarlo por su bajo puntaje en la primera presentación.

Davo Fredes.

En su primera gala, Tomás Holder recibió varias críticas por parte del Jurado. Ángel de Brito le puso un 2, Moria Casán un 3 y Marcelo Polino un 0.

Y, si bien su coach se enojó porque según él, lo hacen cargo del bajo puntaje, el ex Gran Hermano contó otra versión en sus redes sociales.

Tomás Holder.

El descargo de Tomás Holder

Tomás Holder publicó un video en sus Historias de Instagram donde explicó que la razón por la que pidió el cambio de coach fue porque "no se venían entendiendo" y que la decisión la tomó con su bailarina. "Sentíamos que no estábamos progresando en nada", agregó.

"Como grupo no estábamos funcionando", indicó luego Tomás Holder. Y continuó: "Sentí que era para probar nuevos aires, para mejorar".

Seguido a esto, el mediático señaló: "Yo no eché a nadie, no dejé a nadie sin laburo". Y agregó: "Davo no se quedó sin laburo como dijo. Él no vivía de esto. A Davo le va muy bien. Vive en un country, tiene su propio auto, no depende de este laburo".

Tomás Holder.

Por último, Tomás Holder escribió: "Nadie duda de lo profesional que es Davo. Sin dudas es un gran coach y sobre todo una gran persona. Sólo queríamos probar por otro lado y nuevas córeos a ver si podemos sorprender y que nos vaya mejor".

Habrá que esperar entonces a la próxima gala del Bailando 2023 a ver si se les da.