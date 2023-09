El Bailando esta transcurriendo su segunda semana y las polémicas no cesan. En este caso, Pampita se encargó de dar un consejo a las coaches después de que las dos coreografía de la noche tengan muy bajo puntaje. El punto de vista de la jurado no agradó mucho en las coaches.

Pampita

El consejo de Pampita para las coaches

La jurado no duda a la hora de exponer su opinión, luego de las performance de Romina Uhrig y Lali González. La modelo dio una devolución que no gustó mucho a las jefas de coaches.

"Un consejo para los coaches que son maravillosos, saben un montón, valoro mucho el trabajo y es muy difícil enseñarle a alguien que no bailó nunca en su vida, una coreo tan larga y todo, pero quiero verlos bailar, no me importa que sea el paso básico, pero quiero verlos bailar desde que empieza la coreo hasta que termina la coreo. Se puede mentir un ratito, al principio, con una caminata, pero después quiero ver baile", dijo la modelo.

Lolo y Eugenia la miraban con una cara de disgusto por lo que estaba diciendo aunque a la modelo poco le importó y siguió: "El truco puede ser algo que esté en la coreo, pero no un truco, otro truco y después caminata y caminara. Quiero que bailen aunque sea lo básico y verlos disfrutar porque a veces la coreo es tan difícil que están esperadísimos y eso también es lo que quiere ver la gente en la casa... ver a alguien que no baila que con un gran equipo, puede hacer un buen show".

Pampita finalizó con su devolución: "Es que no es tu culpa, porque vos te entregás a tu equipo. Tenés un excelente coach y un gran bailarín, pero hay que hacer algo a tu medida".

AF.