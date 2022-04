El fuerte cruce de Daniel Osvaldo y Ángel de Brito

Daniel Osvaldo, tras dar un show a sala llena, publicó una serie de Historias de Instagram para responder a Ángel de Brito que habló de él en LAM.

El novio de Gianinna Maradona mostró que el conductor había dicho que no tenía mucha convocatoria en sus presentaciones y luego publicó una foto del lugar, con mucha gente.

"La posta", señaló Daniel Osvaldo. Y luego escribió: "Contala como quieras salamín".

Ángel de Brito por su parte le respondió a Daniel Osvaldo través de Twitter.

"El chiste con el apellido y la sexualidad habla de los problemas madurativos de este violento y padre abandónico", escribió primero el conductor.

Su segundo tweet fue: "Se ve que le molesto que diga que canta como el or**. Bueno…".

Claudia Villafañe habló de la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Claudia Villafañe fue entrevistada por Denise Dumas en el programa Flor de Equipo. Mientras hablaba de su felicidad por la pronta llegada de Azul, la segunda hija de Dalma Maradona, le preguntaron también por la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

"Gianinna está bien por suerte, yo quiero la felicidad de mis hijas y si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, aseguró Claudia Villafañe en la entrevista telefónica. "No quiere hablar Claudia porque después la llaman las chicas", agregó Denise Dumas riendo. Luego, Nancy Pazos le dijo que para ella no sonaba convincente, a lo que la mamá de Gianinna Maradona respondió: “No digas eso, no me gusta hablar de los temas cuando ellos no lo hablan. Si ellos lo hablaran, no habría problemas. Si mis hijas son felices, yo soy feliz y comparto la felicidad de ellas... Después me dicen yo no hablo de tus cosas, vos no hables de las mías".