Pamela Sosa en los últimos días realizó fuertes declaraciones en la prensa, ya que el día que se confirmó la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, la vedette se dirigió a la puerta de la casa de Aníbal Lotocki en el barrio de Olivos, con el fin de insultarlo y pedir justicia. Allí se encontraban muchos medios que la entrevistaron y cubrían el lugar.

Cabe recordar que, la modelo fue pareja del cirujano durante casi una década, en 2014 le pusieron fin a su relación y en 2015 lo denunció por mala praxis. Actualmente ella sufre de diabetes y granulomas, a causa de las intervenciones quirúrgicas que se hizo con Lotocki.

Pamela Sosa y Aníbal Lotocki

Sobre este contexto, en los últimos días fue duramente criticada en redes sociales y especialmente por figuras como Rocío Marengo, Andrea Ghidone, Virginia Gallardo o Cinthia Fernández. Además, fue acusada de ser cómplice del médico por permitir que operara en un departamento en Chile.

El mensaje de Pamela Sosa contra las acusaciones que recibió

Pamela se cansó y hoy viernes al mediodía realizó un fuerte descargo, a través de sus historias de Instagram, defendiéndose de las acusaciones: "Es muy triste escuchar a personas sin escrúpulos que señalan a las víctimas como culpables. Es como castigar a la mujer que es violada o que sufre violencia por su marido, porque así es como me siento. Mi cuerpo fue violado, me colocaron algo que no pedí y esto me generó una diabetes, más el daño psicológico que son irreversibles", empezó escribiendo.

El descargo de Pamela Sosa

Y continuó: "¿Cómo podía yo desconfiar de la persona que decía amarme? Yo misma sometí mi cuerpo mientras este hombre me estaba colocando veneno y tenía una vida paralela con dos hijos y María José, su actual esposa. Si luego de tantas denuncias, la gente seguía yendo igual y él los convencía, imagínense a mí que estaba enamorada. Ni se me podría haber ocurrido que mi propia pareja me haría mal, estamos hablando de un psicópata", explicó Pamela Sosa sobre Aníbal Lotocki.

DM