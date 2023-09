En el día de la autopsia de Silvina Luna, Rocío Marengo arremetió contra Aníbal Lotocki y Pamela Sosa. La actriz había tenido un enfrentamiento legal con el cirujano y su mujer por haberlos denunciado en los medios de comunicación.

Cuando se dio la noticia de que la actriz había fallecido, Rocío habló en "Desayuno Americano" con Pamela David: "Estoy muy mal, la verdad que es muy triste. Hablé con vos (Pamela) ayer y no te quise fallar, pero realmente estoy muy mal. Me duele todo lo que vivió ella, con tanto dolor".

El duro descargo de Rocío Marengo contra Lotocki y Pamela Sosa

"De nada sirvió ponerme en contra de todas... Él siguió operando! Siguió destruyendo vidas, familias, cuerpos... Él era promocionado por mediáticas y por ellas llegó a mucha gente inocente a su consultorio / departamento! (Porque operaba en DEPARTAMENTOS). Las mujeres que lo promocionaron, fueron cómplices? No sienten culpa?", dijo la actriz en una historia de Instagram.

Rocío Marengo en Instagram

"Uno para promocionar tiene que saber que está vendiendo! ¡Llegamos a muchas personas a través de la tele! ¡Un poco de responsabilidad! No? Yo no les creía antes tampoco les creo ahora! Y empatizo y me duele saber que hay muchas más del medio que también se pusieron la cola y nunca lo contaron! Entiendo el miedo y sé que hay familias que están sufriendo mucho", declaró Rocío Marengo.

