El fuerte mensaje de Nicole Neumann: “Esos momentos que lloro y no puedo dormir”

Instagram

Nicole Neumann afloró sus más íntimos sentimientos y como pocas veces lo hace, abrió su corazón en Instagram y envió un fuerte y conmovedor mensaje dirigido a todas las personas que sin conocerla, la juzgan y opinan sobre su vida privada.

“¿Qué se hace si las cosas no son 100x100 como uno quiere? ¿Si no podemos controlarlo todo? ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos?”, se preguntó de manera contundente Nicole Neumann en el posteo que acompañó con una serie de 10 fotos de su estadía por Madrid, España.

Nicole y Manu Urcera en Madrid.

“Yo solo sé ser fuerte”, continuó la modelo y presentadora. “Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia. Mi papá me abandono de bebé, y mil cosas que jamás contaría públicamente. Años de terapia y libros de autoayuda”, Remarcó Nicole.

Es su texto, la modelo, muy sincera con sus seguidores y con ella misma, habló de las estafas de las cuales ha sido víctima, de los “abusos psicológicos” y hasta el “machismo en la justicia”. “Esos momentos que lloro y no puedo dormir de angustia, no los publico claro, porque soy humana y también los paso", expresó la presentadora.

Nicole Neumann, modelo, presentadora y madre.

Nicole afirmó que prefiere y elige ser feliz y estar alegre, tanto para ella, su pareja, como para sus hijas, puesto que la vida es para vivirla de manera plena y prefiere “transformar el dolor en algo lindo y productivo”.

“Yo aunque no pueda estar 24/7 con mis hijas como quisiera; también disfruto que puedan compartir con su papá. Y con las malas intenciones, sepan que jamás voy a bajar los brazos, porque tengo un enorme “porque”, y son 3 personitas con nombres propios que me mantienen fuerte y me necesitan feliz “, escribió la modelo.

"Prefiero compartir alegría y amor", Nicole Neumann.

Nicole Neumann invitó a quienes la leen, a que sean felices, a que busquen un sueño y no juzguen sin saber qué batallas libra el otro. Contrario a eso, incentivó a dar amor y ser amables por medio de las palabras. “La culpa es optativa, el pasado ya no esta, el futuro es incierto. Sé feliz hoy”, concluyó la modelo.



¿Cuántas hijas tiene Nicole Neumann y quién es el papá?

Nicole Neumann tiene tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero. Sus “tres personitas”, como las describió en su posteo, son fruto del matrimonio con el exfubolista, Fabián Cubero. Su unión fue entre 2008 y 2018.

Nicole Neumann y sus tres hijas.