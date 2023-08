L-Gante, el reconocido músico argentino que actualmente se encuentra preso desde el 6 de junio, ha compartido un nuevo y conmovedor mensaje desde su detención.

El pasado martes, el cantante utilizó cartas escritas a mano para transmitir sus sentimientos a sus fieles seguidores, las cuales fueron rápidamente publicadas en su cuenta de Instagram. "Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!" expresó L-Gante.

Casi dos meses han transcurrido desde la detención de Elian Ángel Valenzuela, de la cual se esperaba la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria. Sin embargo, esta alternativa fue revocada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes, alegando la existencia de peligros que podrían interferir con la investigación en curso.

En medio de este panorama, L-Gante sigue demostrando su agradecimiento a sus seguidores. "Estoy al día. Enfocado en lo que viene. No en lo que pasó! Acá estoy sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Me puse a escribir, siento que no perdí mi tiempo" compartió el artista.

Las causas de detención de L-Gante

El conocido cantante de cumbia 420 se encuentra en medio de una controversia legal que involucra acusaciones de amenazas por arma de fuego, privación ilegítima de la libertad y tenencia de sustancias ilegales.

La causa de su situación legal se remonta a un enfrentamiento con dos empleados municipales en un boliche de Barrio Bicentenario, en General Rodríguez. A raíz de esto, L-Gante fue detenido y trasladado a una celda en la DDI de Quilmes.

