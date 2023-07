L-Gante está pasando por unos de los momentos más difíciles de su vida desde hace un mes, ya que, continúa detenido en la DDI de Quilmes por las causas de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de armas. A pesar de todo, el músico cuenta con la compañía y el apoyo de su familia y amigos. Pero en las últimas horas se supo que el artista obtuvo la excarcelación y saldrá pero con una condición.

Sobre este contexto, anteriormente el juez Gabriel Alberto Castro dictó prisión preventiva y dio a lugar para que el cantante sea trasladado a un penal bonaerense, sin embargo, pasada la 15 horas de este martes se conoció que L-Gante saldrá en libertad con tobillera electrónica.

L-Gante

El pedido del abogado y la defensa de L-Gante sobre libertad inmediata no tuvo lugar para el juez, pero admitió que el artista pudo tener terceros que informaron falsamente en su caso y en contra de él y por ello, Castro pidió prisión preventiva y si fuera condenado expresó: "Sería de cumplimiento efectivo por superar ampliamente los tres años de prisión”.

Según Infobae, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revirtió la liberación excepcional de una fianza de 20 millones de pesos. En consecuencia, el artista será trasladado a arresto domiciliario en la residencia de su representante, Maximiliano Barbaccia, situada en un exclusivo vecindario en la zona de Canning, Ezeiza.

¿Cuánto dinero perdió L-Gante desde que fue detenido?

Fue Juan Etchegoyen desde Mitre Live que reveló la cifra descomunal que perdió el cantante de cumbia 420 desde que lo llevaron a prisión: “Quiero contar un dato que hoy me daban sobre Elián Valenzuela y el dinero que perdió con todo lo qué pasó’’, empezó diciendo.

‘’Voy a dar la cifra y no se asombren, me contaron que hasta ahora Elián y su grupo de trabajo, obviamente, perdieron una cifra cercana al medio millón de dólares, así como lo escuchás. Repito. Alguien me dijo que Elián y La Mafilia, con todo esto, habrían perdido 500 mil dólares, por trabajos que no pudieron hacer’’, detalló el periodista, es decir que L-Gante perdió más de 250 millones de pesos, al cambio actual del dólar.

D.M