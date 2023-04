El gesto de Marcelo Tinelli con Daniela y Thiago de Gran Hermano que revolucionó las redes

Tras su pase a América TV, Marcelo Tinelli se prepara para la nueva edición del Bailando. Ya tiene varias figuras confirmadas y entre ellas, hay participantes de Gran Hermano como Alfa y Tomás Holder.

Quien manifestó hace varias semanas sus ganas de estar en la pista de baile más famosa del país es Daniela Celis. Pero "Pestañela" no quiere ir sola, sino que busca ir con su novio, Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Días atrás, los fans de Daniela iniciaron una campaña para que ella pueda cumplir su sueño y le regalaron una sorpresa en la puerta del canal. "Estoy por entrar y las chicas, divinas, me dicen '¿viste el pasacalles?'. No me había dado ni cuenta, me estaba sacando foto con ellas. 'Daniela Celis y Thiago Medina al Bailando 2023'. No sé quién lo hizo pero muchísimas gracias por tomarse este tiempo. Los amo con todo mi corazón. ¡Me muero! ¡Me lo voy a llevar a mi casa!", compartió "Pestañela" tras ver el pasacalles que le pusieron.

La historia de Marcelo.

Ahora, el mismo conductor del programa se enteró de la campaña y compartió la foto del pasacalles en sus historias de Instagram. "Cartel frente a AméricaTV. Bailando 2023", escribió el Marcelo Tinelli.

¿Qué dijo la mamá de Lionel Messi sobre su participación en el Bailando 2023?

Marcelo Tinelli quiso una nueva integrante en el jurado del Bailando 2023, nada más y nada menos que la mamá del Campeón del Mundo, Celia Cuccitini. En LAM, compartieron con los televidentes la respuesta de la rosarina sobre la propuesta laboral.

Ángel de Brito, leyó la conversación que tuvo con la mamá de Leo Messi y dijo: “No, ¿Quién soy yo para ir a evaluar a alguien? Con qué cara juzgo a alguien. Ni loca”. Luego, confirmó que ella tomó la decisión por su propia voluntad y desmintió lo que dijo la periodista Marcela Tauro: “Como si ella hablara con Lionel. Me da risa. Con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera”.

Además, hablaron con el capitán de la Selección Argentina, que habló sobre el conductor del nuevo certamen. Messi le expresó al conductor: "Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más".