El hijo de Flor Peña descubrió su vocación gracias a Masterchef

Masterchef Celebrity es uno de los programas más vistos del momento y tanta es su influencia que logró que Toto Otero, el hijo de Flor Peña, se entusiasme por la cocina y la piense como futura carrera.

Así lo contó la actriz durante su programa, Flor de equipo: "Mi hijo Toto -el más grande- el año que viene va a estudiar la carrera de chef y mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué quería seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo: ‘mami, me parece que quiero ser chef’”, comentó la conductora mientras hcarlaba con Donato de Santis.

“Le contesté ‘bueno, dale, adelante, lo que quieras’", fue la respuesta de Flor a su hijo. "Hay algo de la cocina hoy en la tele que le está transmitiendo a los jóvenes, que era como una carrera que había quedado para los grandes chef, pero no para los jóvenes", agregó la actriz muy reflexiva.