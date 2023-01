Pampita se encuentra de vacaciones con su familia en Brasil y, como suele hacer siempre, comparte su día a día a través de sus redes sociales. A partir de un video y seguidores muy observadores, la modelo recibió críticas sobre los dedos de sus pies y la aconsejaron acerca de cómo solucionarlo.

En el video se la ve a Pampita con una microbikini rosa furor mientras disfruta de la playa, pero una de sus seguidoras se detuvo en los dedos de sus pies y le aconsejó pintarse las uñas.

"Hermosa, Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan", fue el comentario que obligó a Pampita a contar que no se puede pintar las uñas de los pies porque se le cayeron.

Se trata de las uñas de los dedos gordos de los pies, las cuales Pampita intentó combinar con el color de sus manos. "No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján", fue la respuesta de Caro Ardohain. "Me pintó la piel, pero se me sale el esmalte todos los días con el agua de la playa", finalizó la modelo.

Pampita junto a Ana disfrutando de sus vacaciones

Muchos de sus seguidores salieron en su defensa y aseguraron que no es un detalle que se ve a simple vista, sino de alguien que se obsesionó con analizar el físico de Pampita. "La verdad que envidia de ese señor. Que detallista..." y "tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario. Pampi no descansa hoy, ¡Yo indignada!", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

La tierna publicación de Pampita para Roberto García Moritán

"Es una vida Maravillosa mi amor @robergmoritan! Y todo es gracias a vos! Te amo hasta el infinito!", expresó la conductora de "El Hotel de los Famosos" a través de su cuenta oficial de Instagram, junto a un tierno video en el que se pueden observar fotos de su marido desde pequeño hasta hoy. "Te amo con todo mi corazón. Gracias por tanta felicidad", fue la respuesta casi inmediata que plasmó Roberto García Moritán en dicha publicación, en la que ambos dejaron en claro que el amor que sienten es inmenso.

OL.