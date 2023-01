A tan solo 3 días del estreno de la segunda temporada, El Hotel de los Famosos ya atravesó el primer abandono por parte de una participante. El resto de los jugadores comenzaron con las sospechas y algunos intuyen que fue por un tema discriminatorio.

A pesar de que prometió pisar fuerte en el hotel, Abigaíl Pereira decidió dar un paso al costa y retirarse de la competencia. "Muchas gracias por haberme hospedado en el hotel, pero me retiro para ir a un espacio donde me sienta muchísima más cómoda", fue la manera en la que Abigaíl se despidió de sus compañeros.

Abigaíl Pereira, la participante que abandonó El Hotel de los Famosos

La decisión tomó a todos por sorpresa, ya que Pereira no pudo ni adaptarse a su nuevo hogar. Durante una charla con Enzo, quien se preguntó el motivo del abandono de Abigaíl, Delfina Gerez Bosco expresó que le pareció "Que se sintió discriminada en algo". "Se sintió no incluida, es una pena porque desde acá cero animosidad de eso. Hablo por acá y pongo las manos en el fuego porque sé que no es así" le respondió el influencer.

Las primeras actividades de la competencia

Abigaíl Pereira es una actriz activista por los derechos LGBTQ+ y una mujer transgénero, por lo que las sospechas dentro de El Hotel de los Famosos 2 tiene que ver con alguna actitud desafortunada que Abigaíl haya vivido. "Nadie le dijo nada incómodo, todos la tratamos recontra bien", finalizó Delfina.

Charlotte Caniggia rompió el contrató de confidencialidad con El Hotel de los Famosos

A diferencia de Gran Hermano, los episodios de El Hotel de los Famosos se transmiten ya grabados. Es decir, todos los participantes se encuentran fuera del hotel y haciendo sus vidas cotidianas. Actualmente, Charlotte Caniggia se encuentra en Punta del Este y durante una entrevista de LAM dio detalles sobre el tiempo de su estadía en el reality ."Me fue bien en el hotel, estuve una semanita", confesó sin darse cuenta. Intentando encomendar el error expresó: "Hubo muchas peleas, mucho odio. Es mejor que Gran Hermano. Prendete a El Trece", finalizó la jugadora y aprovechó para atacar al reality de Telefe.