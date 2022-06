El Hotel de los Famosos: Melody Luz rompió el silencio sobre la separación de Alex Caniggia

Melody Luz decidió romper el silencio sobre su ruptura con Alez Caniggia, ya que en las últimas horas se rumoreó que la pareja había decidido ponerle punto final a la relación que inició dentro de "El Hotel de los Famosos".

La bailarina utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para dar su versión de los hechos. Junto a una captura de pantalla de una noticia que daba a conocer la separación, Melody Luz expresó: "Como mienten los medios, primero el embarazo, después el viaje al sur (ya quisiera), y ahora separados? Qué falta? A ver, tírenme data de mentiras posibles".

La publicación de Melody Luz.

Como si eso fuera poco, Alex Caniggia también aportó su granito de arena para desmentir la falsa separación de Melody Luz y compartió una postal besando a su novia y agregó: "Te amo por toda mi vida mi Pinguinita hermosa". La bailarina replicó la publicación y respondió: "Con tutto mio cuore".

Para que no queden dudas de que están en su mejor momento, Melody Luz compartió una fotografía donde se la ve besando en la mejilla a Alex Caniggia y manifestó: "Para toda la gilada". Evidentemente, los rumores enojaron a la participante de "El Hotel de los Famosos".

La publicación de Alex Caniggia y Melody Luz.

El descargo de Emily Lucius luego de perder en la "H" contra Melody Luz

Anoche, Emily Lucius perdió en el desafío de la "H" compitiendo contra Melody Luz. Luego de que se televisara su salida de "El Hotel de los Famosos", la influencer utilizó sus redes para publicar un comunicado sobre el conflicto que le generó sus actitudes hacia Locho Loccisano.

Emily Lucius expresó: ""Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".