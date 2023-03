Desde que fue eliminada de Gran Hermano, Coti Romero se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión. Muchos programas le están ofreciendo un espacio en los estudios, así como las marcas quieren ser promocionadas en sus redes. Incluso, existe la posibilidad de que la correntina haga su debut teatral con Nito Artaza.

Su participación en el reality será de las más recordadas, por eso no sorprende que hoy en día, sea una de las participantes con más seguidores en Instagram. Más específicamente, Coti llegó a la gran cifra de dos millones de seguidores, y decidió festejarlo con un cambio de look.

El cambio de look de Coti Romero.

“¡Sorpresa! Gracias por los 2M”, escribió en sus historias, dando a conocer su nuevo color de pelo. Es que la correntina dejó atrás su característica melena rubia, para animarse por el colorado, uno de los tonos que son furor este año.

Coti Romero fue estafada y lo expuso en redes

La ex participante de Gran Hermano está muy al tanto del gran alcance que tiene en redes sociales, por lo que sabe cuándo utilizar su plataforma a la hora de exponer una injusticia.

En esta ocasión, Coti compartió con sus seguidores el mal momento que está atravesando, luego de haber sido estafada. Es que la correntina compró una silla gamer, para poder realizar streams con su pareja y ex participante del reality, el Conejo, pero el conductor que debía entregarle el producto se dio a la fuga, luego de cancelarle el viaje.

Coti Romero.

“Este señor de nombre Luis Daniel me robó. Trabaja como UBER. Tengan cuidado para que no le pase a nadie más. Buscó mi paquete y canceló el viaje. Nunca me atendió, la aplicación nunca se hizo cargo de nada y dijo que no había retirado el paquete”, explicó Romero quien, aunque realizó la denuncia en la policía, perdió las esperanzas para recuperarla.

