El incómodo momento entre Sabrina Carballo y el hijo de su ex Miguel Ángel Rodríguez

Sabrina Carballo y Miguel Ángel Rodríguez vivieron una relación hace seis años aproximadamente. Fue en 2016 tras la separación del actor de su mujer durante 30 años, que comenzaron los rumores de que estaba comenzando un romance con la ex Chiquititas. Sin embargo tanto él como ella lo negaban. "Solo somos amigos", declaraba daca uno por su lado.

En el día de ayer Sabrina Carballo finalmente blanqueó que sí fueron pareja, aunque no fue un momento muy cómodo para la actriz.

Todo sucedió en el marco de un juego que lideraba José María Muscari. Los participantes de El Hotel de Los famosos debían sacar una bolilla, la cual cada una tenía un tema diferente para desarrollar. A Sabrina Carballo le tocó "Cita", lo que le dio el pie al productor de teatro para preguntarle sobre sus relaciones anteriores.

"Has salido con varias personas que son famosas digamos. Pienso en Miguel Ángel por ejemplo. Justo tu papá, perdón", comenzó José María Muscari y señaló a Imanol Rodríguez. Luego continuó: "¿O sea que ella sería como tu mami, no... o madrastra?". A lo que Sabrina respondió: "No, respeto a su mamá", respondió la actriz, mientras el hijo de Miguel Ángel Rodríguez hacía gestos de "no" y sonreía.

Sabrina Carballo y Miguel Ángel Rodríguez.

Sabrina Carballo sobre Eduardo Feinmann y Luciano Pereyra

José María Muscari continuó con las preguntas y comentó: "Estuviste con Miguel Ángel, con Feinmann..." Y Sabrina Carballo respondió: "No, a Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero pero no". Después el director de teatro le consultó por Luciano Pereyra: "¿Cómo es cuando empezas una relación con alguien que tiene perfil alto?". En este caso, Sabrina Carballo contó que no piensa en eso, que fluya pero que siempre trata de que no se haga público.

Seguido a esto, la ex Amigovios relató una anédcota con Luciano Pereyra cuando eran novios. Sabrina Carballo dijo que al salir de un restaurante de la mano, como estaba lleno de fotógrafos ella se alejó para que no los vieran juntos y él se ofendió.