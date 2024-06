Sabrina Cortéz protagonizó una polémica ruptura con Alan Simone a tan solo una semana de confirmar su noviazgo en la casa de Gran Hermano 2023 y en una romántica publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, la joven modelo decidió dejar esta relación en su pasado y dejó claro que no quiere volver a ver a su excompañero del reality con un gesto en su cuenta oficial de Instagram.

La joven decidió borrar o archivar todos los posteos que realizó el 5 de junio, el día que oficializó su romance con Simone. Pero eso no fue todo, ya que también quitó de su perfil el video en el que hablan de su amor en el streaming "Te pido Mildis".

El perfil de Sabrina Cortéz.

A pesar de que Sabrina Cortéz eliminó cada publicación con Alan Simone, tanto el joven de Chivilcoy como la exhermanita continúan siguiéndose tanto en Instagram como en "X".

Qué dijo Sabrina Cortéz sobre las infidelidades de Alan Simone

En su ciclo de streaming, la modelo expresó al aire: "Hubieron algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo. Fuimos superando varios obstáculos. Esta vez fue un rejunte de cosas.... Me rompe el corazón. Me desilusiona".

Por último, Sabrina Cortéz reveló sobre su ruptura con Alan Simone: "Para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él. Realmente lo quiero... y lo quiero un montón. Que la vida le dé todo lo que soñó. Que pueda rehacer su vida".

J.C.C