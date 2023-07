Marina Calabró sabe mucho de televisión porque tiene una extensa carrera. En este sentido, dio su perspectiva sobre los cambios que hicieron en América TV por el debut de DDM, el programa de Mariana Fabbiani. El resto de los ciclos debieron cambiar su horario, y según la columnista de Jorge Lanata, Intrusos fue el programa más perjudicado.

Cuando Marina Calabró se encontraba haciendo su editorial, trató el tema de los cambios que decidieron hacer en América, que en este último tiempo vienen siendo muchos luego de la llega de Marcelo Tinelli como director de contenidos. Con respecto a esto, reconoció que no le tenía nada de expectativa a Intrusos, ya que consideraba que le iba a ir mal debido al horario.

Marina Calabró en Instagram

"Para mí, la mayor sorpresa es Intrusos, que ahora va de 12:30 a 14:30 horas, un horario muy ingrato. ¡Muy ingrato!", expresó Marina Calabró sobre la hora que le dieron a Flor de la V para hacer su programa de espectáculos. Sin embargo, parece que no le fue mal al programa, y la periodista lo reconoció.

Marina Calabró se sorprendió por el buen rating de Intrusos en el nuevo horario

A pesar de que dijo que no le tenía nada de expectativa, Marina Calabró sabe reconocer sus errores y se sorprendió por el buen rendimiento de Intrusos. "“Pero hizo 3,7 de promedio. ¡Es un montón! Y además, le dejan un cuarto de 2,3 y ellos ya pasan a 3,1, y el segundo cuarto 3,7… ¡Y todo es ascendente! La verdad que una pegada haberlos puesto ahí, yo no daba dos mangos en el sentido, no del programa, porque sabía que iban a salvar los trapos", expresó la periodista.

Marina Calabró opinó sobre el rating de Intrusos

Además, Marina Calabró también felicitó a los directivos de América por haber tomado la decisión de cambiar los horarios, ya que dio resultados y realmente mejoraron el rating en muchos ciclos que venían con bajos números. "¡Pero nunca pensé que iban a mejorar sus números! Mejoraron todos, el enroque estuvo bien hecho", sentenció la periodista en Lanata Sin Filtro.

Luego, pasó a comentar cómo fueron los números y señaló que Ángel De Brito sigue siendo lo más visto de América TV. "Más allá de que LAM venía bien desde hace rato, y también la tarde con Intrusos y Mazzocco. Lo más visto de ayer fue el programa de Ángel con 4,4 de promedio, lo segundo DDM, con la marca más alta desde su debut, 4.0, y tercero fue Intrusos, con 3,7, cuarto América Noticias con 3,6 y quinta Karinita con 3,2 puntos de rating", cerró Marina Calabró.

NL.