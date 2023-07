Wanda Nara se encuentra en el foco de todas las cámaras luego de que Jorge Lanata asegurara en vivo que la conductora de MasterChef padece de leucemia. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo y tras varios días de silencio, la morocha finalmente habló en sus redes sociales. Fueron muchos los famosos que se solidarizaron con ella y repudiaron al periodista.

"Lo que nadie está diciendo es que Wanda tiene leucemia, fue internada en el Sanatorio Los Arcos el miércoles a la noche con dolores fuertes abdominales, los análisis de sangre demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos", expresó Jorge en la radio.

El mensaje de Ángel de Brito a Wanda Nara

Uno de los comentarios que Lanata hizo en su declaración fue contra los periodistas del espectáculo por "Ocultar la información", a lo que el conductor de LAM se defendió señalando que no quería involucrarse en una situación tan íntima de la morocha. Wanda y De Brito siempre tuvieron una muy buena relación y el cariño traspasa la pantalla.

Ángel de limitó a emitir su opinión a través de tweets para no alimentar la curiosidad de los usuarios de Twitter. El conductor expresó que el periodista fue "Inmundo" al revelar la información clínica de Wanda sin su consentimiento y sin esperar que ella misma lo comunicara a su público.

Ángel de Brito estalló de furia ante las especulaciones por la salud de Wanda Nara

Días atrás, De Brito compartió un fragmento de la ley que protege al paciente y su información médica como parte de su intimidad, con un claro palito a Lanata señalando que su comportamiento fue desubicado. "Lo que dice la ley que muchos están discutiendo", escribió el morocho.

A su vez, Ángel mantuvo una pequeña conversación con Nara y reveló que sus hijos no estaban al tanto de nada, por lo que aquella declaración sobre su salud puso patas para arriba la tranquilidad de la familia. "Por eso no hablaba. Muchos me preguntaban por qué no hablábamos en el programa de este tema... Primero, porque los hijos no sabían. Yo había hablado con Wanda y me había dicho eso", cerró el conductor de LAM.

El apoyo de Marcelo Tinelli

Marcelo es otra de las grandes figuras que tiene una estrecha relación con las hermanas Nara, sobre todo con Wanda quien siempre estuvo muy vinculada con el mundo del espectáculo. La noticia sobre su salud no solo fue una bomba para ella, sino para muchas celebridades que se preocupan por la morocha.

El conductor de Showmatch empatizó con el problema que atraviesa la hermana de Zaira y recordó una anécdota similar respecto a su mamá que alteró la calma de la familia. "Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, que era esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias, yo hice juicio y sentí que con la enfermedad no se debía joder", expresó.

Con esta situación que vivió cuando era más joven, Tinelli supo ponerse 100% en el lugar que se encuentra Wanda. El conductor también hizo referencia a los hijos de Nara y señaló que no se puede ignorar el sentimiento de ellos cuando se trata de una novedad grave sobre su madre.

Wanda Nara y sus hijos

"No estoy para nada de acuerdo con Lanata, por qué no me puedo olvidar de los 5 hijos que tiene Wanda, no me puedo olvidar de los juegos con Lolo en Qatar, y pensé ¿Y si los chicos no sabían?", expresó Marcelo mientras que exigió disculpas por parte de Lanata.

El acompañamiento de Zaira Nara a su hermana

Una de las palabras más buscadas cuando se conoció la noticia fue la de la modelo, ya que inmediatamente se supo que Zaira estaba al tanto de la situación de su hermana. Sobre todo porque aún subía cosas de sus viajes a las historias de Instagram y se lo entendió como una estrategia para despistar.

Apenas aterrizó en el aeropuerto en el regreso de su viaje a Ibiza, muchos periodistas la encararon en búsqueda de una declaración sobre el escándalo que provocó Jorge. La morocho señaló un panorama familiar favorable y dio a entender que todos colaborarán para que Wanda se recupere lo más rápido posible.

Zaira y Wanda Nara

"Viniendo a acompañar, a distancia se hace más difícil... Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera", fueron sus primeras palabras respecto a su regreso. También, habló de la llegada de Maxi López al país para acompañar a su exmujer y hacerse cargo de sus hijos.

"Está todo bien, bancando todos juntos porque hay un montón de chicos y se dicen un montón de cosas de más. En estos casos hay que ponerse en la situación del otro", fue el palito para Lanata con el que finalizó su declaración.

La furia de Ernesto Tenembaum contra Jorge Lanata

Ernesto, también periodista, fue uno de los primeros en manifestarse en contra de su colega tras los fuertes comentarios que hizo en el aire. Lanata recibió duras críticas por parte de sus compañeros de profesión que lo acusaron de hacer mal su trabajo y de no respetar la intimidad de la paciente.

"En este caso, yo habría optado por ser peor periodista y no sé si mejor persona, pero peor periodista seguro, y no hubiera dado esta noticia, o esta primicia. Para nada", declaró Tenembaum en su programa de radio mientras explicaba cómo es el proceder de un periodista cuando tiene una primicia.

Beto Casella también apuntó contra el periodista

Casella, quien también es muy conocido por su exitoso trabajo como periodista, se posicionó en contra de su colega y lo invitó a reflexionar sobre su comportamiento. Beto cuestionó la declaración de Lanata en donde señala que la información médica no debería ocultarse y le argumentó que cada uno debe respetar los tiempo del otro para informarla.

Mucha de las críticas hacia Jorge estaban enfocadas en la etapa en donde él enfrentó su enfermedad y aseguraron que no sabe empatizar con los demás con tal de dar la primicia. "Yo lo vi por las redes, anoche dijo '¿A quién moleste yo con mi información?', no sabes Lanata a quién molestaste. Bueno al padre de los hijos ya sabes que lo molestaste, por qué ayer vino Maxi López y te dijo la pifiaste", expresó.

Además, hizo referencia al ataque que el periodista de PPT hizo contra los periodistas del espectáculo por querer resguardar la noticia y el bienestar de una figura que siempre colaboró con aquellos medios. "Casi todo el periodismo vinculado al universo de Wanda Nara tenía los mismos datos, con tres fuentes, y, sin embargo, se lo guardaron", cerró.

Marina Calabró mostró su apoyo a la conductora de MasterChef

La periodista fue otras de que la que mostró su furia contra Jorge, quien en muchas ocasiones cuestionó duramente el trabajo de los periodistas del espectáculo. Marina, al igual que los demás, estuvo de acuerdo en que aquella declaración fue invadir la intimidad de Wanda y de su familia.

‘’Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, en lo personal y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia’’, fue la contundente respuesta de Calabró.

Al igual que Casella y Ernesto, Marina señaló que en este tipo de noticias no le gustaría participar de la carrera por ver quién la informa primero, sino que preferiría estar última para no dañar al protagonista de la notica que, en este caso, no es el periodista sino quien se lleva la peor parte.

Las críticas a Estefi Berardi

La exangelita fue otra de las que se pronunció en contra de filtrar la reporte clínico de Wanda. "Un límite te pido! Me parece monstruoso revelar la enfermedad de alguien que no autorizó a contarlo’’, expresó en el tweet, pero sus mismo seguidores le recordaron la mala actitud que tuvo con Melody Luz cuando quería hablar sobre su embarazo.

Estefi Berardi mostró su apoyo a Wanda Nara

Sin embargo, Estefi no les dio importancia y expresó que ‘’Ni siquiera sabemos si quiere hacerlo. Tal vez aún ni lo procesó. sea figura pública no da derecho a invadir así su privacidad con algo tan delicado como la salud’’.

Actualmente, Wanda Nara se encuentra acompañada por su familia y sus hijos. Luego de varios días ausentes en las redes sociales, la morocha decidió hacer un descargo para ponerle una pausa a la polémica que desató Jorge Lanata. La conductora de MasterChef se enfocará en su salud y en estar junto a sus hijos.