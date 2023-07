Tras el fuerte enfrentamiento que protagonizó Jey Mammón junto a Pampito y Laura Ubfal durante una entrevista en Intrusos, Marina Calabró decidió hablar del tema en "Lanata sin Filtro", pero prestándole atención al comportamiento de América TV y acusándolos de no cuidar a sus figuras. Además, la periodista aprovechó la oportunidad para defender a Ángel de Brito.

Al principio, Marina señaló que hay que tener mucho coraje para sostener la posición de Ubfal y de Pampito en una situación como la que ocurrió ayer en el ciclo de Flor de la V. En ese momento, también afirmó que sostener la posición de Ángel también precisa coraje por parte del canal.

Calabró en "Lanata sin Filtro".

En su columna radial, Calabró expresó su clara indignación con América por el maltrato que ve hacia el presentador: "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días".

Por último, Marina Calabró advirtió a América TV que Ángel de Brito podría renunciar por este accionar: "Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana".

Marina Calabró acompañará a Ángel de Brito a los Premios Martín Fierro 2023

El conductor reveló al aire en LAM que su colega será su acompañante en la esperada premiación: "Yo ya tengo acompañante. Invité a nuestra amiga, Marina Calabró. Ella quería ir, pero no tenía invitación y como Nazarena Vélez nunca me hace la gamba, voy con Marina".

Además, Ángel de Brito aprovechó la oportunidad para agradecerle a Telefe y mencionar un detalle de la invitación que le llamó la atención: "Vieron lo linda que es. Viene con la escarapela por el día patrio. Me pareció un lindo detalle".

J.C.C