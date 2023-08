Eva Bargiela es una de las confirmadas para el Bailando 2023 y se prepara con todo para romperla en la pista del exigente certamen de Marcelo Tinelli, esta vez por la pantalla de América TV. Por eso, la noche de ayer fue un día importante para ella, pues tuvo que asistir al evento donde los famosos se sacaron las fotos para el reality.

Las miradas estuvieron puestas sobre los participantes, y cientos de puntillosos críticos de moda estuvieron muy pendientes de qué es lo que se puso cada famoso para ir al evento. En las redes sociales, los usuarios comentaron algunos looks y opinaron críticamente sobre las decisiones de las celebridades. Y Eva Bargiela, que está muy metida en el mundo de la moda, quiso estar a la altura con un buen look.

Eva Bargiela en su despedida de soltera

Sin embargo, a pesar de que Eva Bargiela se preparó de la mejor manera y pensó su total look con mucho detalle, no le salió todo bien. Y es que, a tan solo horas de que sea el magno evento,. la modelo tuvo un tremendo percance que casi la deja sin vestido.

El inesperado percance de Eva Bargiela antes del evento del Bailando 2023

A tan solo horas y con mucha ansiedad de comenzar esta noche de puro glamour, Eva Bargiela se estaba preparando cuando decidió mandar a una moto de una aplicación a retirar el vestido al local que se lo había prestado. Ella, muy tranquila, lo esperó hasta que comenzaron a pasar algunas cosas que le llamaron la atención.

El Ejército de LAM le hizo una nota a Eva Bargiela que, muy indignada por lo que sucedió, relató como fue todo. "Tenía un montón de cosas que hacer y mandé una moto. Me la cancelan al rato entonces pido una segunda y, al rato, me llaman del local para decirme que ya le habían dado el vestido a la primera", relató la modelo.

El vestido de Eva Bargiela

Ya relajada, Eva Bargiela siguió contando cómo hizo para recuperarlo entre risas. "Entré en desesperación e hice algo que no está bien pero un amigo, que es medio hacker, rastreó el teléfono del motoquero", reveló la participante del Bailando 2023. "Lo llamé llorando, le tenía que caer bien para recuperar el vestido, le dije que me había salido muy caro, que se casaba mi hermana y que por error lo tenían ellos. Me respondió que lo tenía su primo pero si llegábamos a un acuerdo económico, me lo devolvía. ¡Literalmente fue un secuestro de vestido!".

"La verdad es que yo pagaba lo que hubiera que pagar pero le tiré un monto bajo porque pensé que me lo iba a subir... Le dije 5 mil pesos y al ladrón le pareció bien, a los 15 minutos me dio mi vestido", cerró la anécdota Eva Bargiela.

NL.